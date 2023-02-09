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    В «Волге» рассказали, где состоится матч с «Зенитом» в случае неготовности поля в Ульяновске

    Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов прокомментировал возможный перенос матча 1/4 финала Пути Регионов Кубка России против «Зенита» из Ульяновска.

    «На данный момент у нас заявлено два поля — «Жигулевское», на котором играет «Акрон», и Нижнекамск. Акцентируют внимание на стадион в Нижнекамске, потому что «Акрон» сам играет на следующий день домашний матч в Кубке.

    Мы, конечно, может там сыграть, но это создаст много неудобств нам, «Зениту», «Торпедо» и «Акрону». У нас будет игра, а у последних двух команд в тот же день должны пройти предыгровые тренировки.

    У Нижнекамска игр нет, там готовы в течение двух дней подготовить стадион. Они ждут отмашку, а мы отмашку можем дать только после решения комиссии. Хотя игра на нейтральное поле — это непросто, нужно делать много чего на месте, кто-то должен взять на себя инициативу и работу», — сказал Савинов.

    • На прошлой неделе «Зенит» предложил «Волге» заявить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену», чтобы можно было сыграть в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» – лидер РПЛ.
    • «Волга» идет в зоне вылета Первой лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4308

      Питерский князь 1 час назад

      Помню 1:8 или 9, игра Зенита с луч-эеергией. Они тоже отказались переносить ответную игру.
      А болельщики потом смотрели вото-поло. Это разочаррвание(в лице Заремы) нашего футбола.

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