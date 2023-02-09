В «Волге» рассказали, где состоится матч с «Зенитом» в случае неготовности поля в Ульяновске

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов прокомментировал возможный перенос матча 1/4 финала Пути Регионов Кубка России против «Зенита» из Ульяновска.

«На данный момент у нас заявлено два поля — «Жигулевское», на котором играет «Акрон», и Нижнекамск. Акцентируют внимание на стадион в Нижнекамске, потому что «Акрон» сам играет на следующий день домашний матч в Кубке.

Мы, конечно, может там сыграть, но это создаст много неудобств нам, «Зениту», «Торпедо» и «Акрону». У нас будет игра, а у последних двух команд в тот же день должны пройти предыгровые тренировки.

У Нижнекамска игр нет, там готовы в течение двух дней подготовить стадион. Они ждут отмашку, а мы отмашку можем дать только после решения комиссии. Хотя игра на нейтральное поле — это непросто, нужно делать много чего на месте, кто-то должен взять на себя инициативу и работу», — сказал Савинов.

На прошлой неделе «Зенит» предложил «Волге» заявить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену», чтобы можно было сыграть в Санкт-Петербурге.

«Зенит» – лидер РПЛ.

«Волга» идет в зоне вылета Первой лиги.

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