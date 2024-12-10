«Краснодар» отдал в аренду игрока молодежной сборной России клубу Второй лиги

Ульяновская «Волга» арендовала у «Краснодара» 18-летнего полузащитника Михаила Умникова.
Хавбек в этом году дебютировал в молодежной сборной России, сыграв за нее 2 матча.
- Умников пока не выступал за основной состав «Краснодара», но попадал в заявку на матч.
- Ранее «Волга» подтвердила аренду еще одного игрока у клуба РПЛ – 20-летнего вингера Луки Багателии из «Факела».
- В следующем году ульяновская команда будет выступать в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги.
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