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Златан: «Я по-прежнему бог и номер один»

8 февраля 2023, 22:06
9

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал интервью перед возвращением на поле после травмы.

«Я остаюсь богом и по-прежнему номер один. Я вернулся. Я полон желаний, хочется много сделать. Хочется наверстать упущенные семь-восемь месяцев.

Да, меня критикуют, но это нормально. Тебя не критикуют, когда ты не на вершине. Меня 25 лет критикуют за то что я номер один, я привык. Критиковать меня – словно лить масло в огонь. Когда ты играешь с огнем, ты обжигаешься», – сказал швед.

  • Ибрагимович не выходит на поле с 22 мая 2022 года.
  • В прошлом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
  • Игроку 41 год.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

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Источник: Sport Mediaset
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (9)
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ArReal
1675884784
чушь несет уже 25 лет
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DOCTOR PENALTY
1675885551
Попробуй возрази - получишь ногой в ухо. )
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Ziklop
1675888165
хороший игрок, но гавно-человек.
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rammax fcsm
1675890451
думаю, скоро будет видео, где он с дзюбой дрочат друг-другу...
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гууд
1675894344
Златан красавчик, не чего толком не выиграл (кроме внутренних чемпионатов) за то уверенность 100 % в себе ))) хорош швед)))
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neim
1675900871
Пора снимать уже "корону" и вешать ее на гвоздь.
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Oldtrafford83
1675921513
Главный пуховик в истории футбола)
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AZ
1675921700
Делает настроение 25 лет))) Красавец! Без понтов, а чисто по делу) Я лучший и не ипет)))
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zigbert
1675951331
В этих словах весь Ибрагимович. Ни убавить, ни прибавить.
Ответить
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