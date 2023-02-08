Златан: «Я по-прежнему бог и номер один»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал интервью перед возвращением на поле после травмы.
«Я остаюсь богом и по-прежнему номер один. Я вернулся. Я полон желаний, хочется много сделать. Хочется наверстать упущенные семь-восемь месяцев.
Да, меня критикуют, но это нормально. Тебя не критикуют, когда ты не на вершине. Меня 25 лет критикуют за то что я номер один, я привык. Критиковать меня – словно лить масло в огонь. Когда ты играешь с огнем, ты обжигаешься», – сказал швед.
- Ибрагимович не выходит на поле с 22 мая 2022 года.
- В прошлом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Игроку 41 год.
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Источник: Sport Mediaset