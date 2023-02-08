Дюрица: «Дзюба может поднять настроение в «Локомотиве»

Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Не могу сказать, что один футболист способен спасти команду, но если Дзюба принесет позитив и поднимет в московском клубе эмоции, то это обязательно принесет пользу.

Сейчас «Локомотив» находится не только в игровом, но и психологическом кризисе. Дзюба может стать именно тем самым игроком, который поднимет настроение в команде.

Дзюбу осуждают за то, что он поменял три российских топ-клуба? Не понимаю, почему так. А что делать футболисту, если он находится без клуба? Почему бы Дзюбе не перейти в «Локомотив», если его бывшие клубы, «Спартак» и «Зенит», не предлагают контракт? Что, Артему всю жизнь играть за одну команду?

Везде есть футболисты, которые сменили много клубов. Я в этом не вижу никакой проблемы. Это жизнь и карьера Артема, но никак не его хейтеров, которые говорят про это.

Артем хочет еще играть в футбол. Если ему дали шанс, то почему бы и не перейти в «Локомотив»? Дзюба смотрит только на себя, а не на кого-то другого», — сказал Дюрица.

Сообщается, что Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки уже прошли медосмотр.

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