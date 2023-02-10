«Спартак» и «Сочи» встретятся в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Спартак: Александр Максименко – Георгий Джикия, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Даниил Хлусевич – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов – Александр Соболев, Павел Мелешин.
- Сочи: Сослан Джанаев – Артем Мещанинов, Тимофей Маргасов, Артем Макарчук, Мусса Сиссако – Ваня Дркушич, Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров, Амир Батырев – Владислав Сарвели, Лука Джорджевич.
Судья: Владислав Безбородов (Россия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 80 (5,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», одна ничья, два раза выиграл «Сочи».
В последний раз команды встречались 5 ноября 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 1:1. Голы забили Квинси Промес и Кирилл Заика.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»