«Спартак» и «Сочи» встретятся в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Владислав Безбородов (Россия)

Матчей в сезоне: 14

Желтые карточки: 80 (5,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», одна ничья, два раза выиграл «Сочи».

В последний раз команды встречались 5 ноября 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 1:1. Голы забили Квинси Промес и Кирилл Заика.

Коэффициенты:

Победа Спартака – 1.90

Ничья – 3.70

Победа Сочи – 4.00

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Спартак – Сочи