«Спартак» и «Сочи» встретятся в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 19:00 по московскому времени.

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Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», одна ничья, два раза выиграл «Сочи».

В последний раз команды встречались 5 ноября 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 1:1. Голы забили Квинси Промес и Кирилл Заика.

Коэффициенты:

Победа Спартака – 1.90

Ничья – 3.70

Победа Сочи – 4.00

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Спартак – Сочи