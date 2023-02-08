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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Сочи»: 3 тур Зимний кубок РПЛ

    «Спартак» и «Сочи» встретятся в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало – в 19:00 по московскому времени.

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    Пять последних очных матчей: две победы «Спартака», одна ничья, два раза выиграл «Сочи».

    В последний раз команды встречались 5 ноября 2022 года – игра закончилась вничью со счетом 1:1. Голы забили Квинси Промес и Кирилл Заика.

    Коэффициенты:

    • Победа Спартака – 1.90
    • Ничья – 3.70
    • Победа Сочи – 4.00

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Спартак – Сочи

    Источник: «Бомбардир»

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