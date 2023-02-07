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    Аленичев объяснил, почему выступает против перехода РФС в Азию

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, почему не поддерживает возможный уход российского футбола из Европы в Азию.

    – Главная тема в российском футболе последние месяцы – возможный переход РФС в АФК. Какой позиции придерживаетесь вы?

    – Я категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити», чем с азиатскими клубами.

    С другой стороны, мы не знаем, сколько еще ждать отмены бана. Если он будет длиться 10 лет, тогда нужно уходить в Азию.

    – Но?

    – Но на данный момент я против – нужно еще подождать какое-то время.

    – Популярно мнение, что если мы перейдем в АФК, то на одной ноге всех там обыграем.

    – Я бы не был так уверен. Прошедший чемпионат мира показал, что в Азии есть команды, которые могут составить конкуренцию нашей сборной и клубам.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20772

      derrik2000 1 час назад

      "Прошедший чемпионат мира показал, что в Азии есть команды, которые могут составить конкуренцию нашей сборной и клубам."

      Тогда Алень просто дЫбЫл.
      Раз видишь, что футбол в Азии уже очень и очень приличный, то почему туда не уйти?
      Или от самих названий клубов - Бавария, Барселона, МС - балдеет???
      Не, его нужно на периферию... к карякам...подальше...
      Слушать и читать бред бывшего нардепа больше не могу.

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      Рейтинг: +219

      eugen-han 1 час назад

      10 лет или около того,- это ключевой срок такого отношения к нашему футболу со стороны Европы. За такой срок ни то чтобы уйти оттуда и прийти куда-то можно было бы, но что-то создать и учредить своё,- это опять же идея с евроазиатской конфедерацией и соответственно лигой, которая финансово не будет уступать европейской, что совершенно точно.

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