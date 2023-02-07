Аленичев объяснил, почему выступает против перехода РФС в Азию

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, почему не поддерживает возможный уход российского футбола из Европы в Азию.
– Главная тема в российском футболе последние месяцы – возможный переход РФС в АФК. Какой позиции придерживаетесь вы?
– Я категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити», чем с азиатскими клубами.
С другой стороны, мы не знаем, сколько еще ждать отмены бана. Если он будет длиться 10 лет, тогда нужно уходить в Азию.
– Но?
– Но на данный момент я против – нужно еще подождать какое-то время.
– Популярно мнение, что если мы перейдем в АФК, то на одной ноге всех там обыграем.
– Я бы не был так уверен. Прошедший чемпионат мира показал, что в Азии есть команды, которые могут составить конкуренцию нашей сборной и клубам.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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