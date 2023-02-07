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  • Аленичев объяснил, почему выступает против перехода РФС в Азию

Аленичев объяснил, почему выступает против перехода РФС в Азию

7 февраля 2023, 13:51
7

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, почему не поддерживает возможный уход российского футбола из Европы в Азию.

– Главная тема в российском футболе последние месяцы – возможный переход РФС в АФК. Какой позиции придерживаетесь вы?

– Я категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити», чем с азиатскими клубами.

С другой стороны, мы не знаем, сколько еще ждать отмены бана. Если он будет длиться 10 лет, тогда нужно уходить в Азию.

– Но?

– Но на данный момент я против – нужно еще подождать какое-то время.

– Популярно мнение, что если мы перейдем в АФК, то на одной ноге всех там обыграем.

– Я бы не был так уверен. Прошедший чемпионат мира показал, что в Азии есть команды, которые могут составить конкуренцию нашей сборной и клубам.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Азия Россия Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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eugen-han
1675768557
10 лет или около того,- это ключевой срок такого отношения к нашему футболу со стороны Европы. За такой срок ни то чтобы уйти оттуда и прийти куда-то можно было бы, но что-то создать и учредить своё,- это опять же идея с евроазиатской конфедерацией и соответственно лигой, которая финансово не будет уступать европейской, что совершенно точно.
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derrik2000
1675769629
"Прошедший чемпионат мира показал, что в Азии есть команды, которые могут составить конкуренцию нашей сборной и клубам." Тогда Алень просто дЫбЫл. Раз видишь, что футбол в Азии уже очень и очень приличный, то почему туда не уйти? Или от самих названий клубов - Бавария, Барселона, МС - балдеет??? Не, его нужно на периферию... к карякам...подальше... Слушать и читать бред бывшего нардепа больше не могу.
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sv1969
1675776196
Что-то много его сегодня
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paracetamol
1675782880
Был Алень балаболом, им и остался, мозгов нет!
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