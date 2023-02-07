Аленичев объяснил, почему выступает против перехода РФС в Азию

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, почему не поддерживает возможный уход российского футбола из Европы в Азию.

– Главная тема в российском футболе последние месяцы – возможный переход РФС в АФК. Какой позиции придерживаетесь вы?

– Я категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити», чем с азиатскими клубами.

С другой стороны, мы не знаем, сколько еще ждать отмены бана. Если он будет длиться 10 лет, тогда нужно уходить в Азию.

– Но?

– Но на данный момент я против – нужно еще подождать какое-то время.

– Популярно мнение, что если мы перейдем в АФК, то на одной ноге всех там обыграем.

– Я бы не был так уверен. Прошедший чемпионат мира показал, что в Азии есть команды, которые могут составить конкуренцию нашей сборной и клубам.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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