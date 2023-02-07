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Бышовец дал совет Кержакову для работу на Кипре

7 февраля 2023, 12:23

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что Александр Кержаков должен возглавить кипрскую «Кармиотиссу».

«Прежде чем принять предложение «Кармиотиссы», Кержакову необходимо изучить кипрский футбол. В начале 90-х, когда там работал я, он был, по сути своей, полупрофессиональным. Однако сейчас ситуация изменилась, что демонстрируют и результаты в еврокубках.

Александру также нужно узнать всe непосредственно о команде и найти человека из местного футбола, который мог бы войти в его штаб. Желательно, чтобы он ещe и был русскоговорящим.

Контракт по тем временам был неплохим, но я не знал о главной проблеме. Внутри клубов там полным-полно интриг. Везде есть тренеры, которые мечтают занять твоe место», — объяснил Бышовец

  • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
  • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
  • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Бышовец Анатолий Кержаков Александр
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