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    Бышовец дал совет Кержакову для работу на Кипре

    Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что Александр Кержаков должен возглавить кипрскую «Кармиотиссу».

    «Прежде чем принять предложение «Кармиотиссы», Кержакову необходимо изучить кипрский футбол. В начале 90-х, когда там работал я, он был, по сути своей, полупрофессиональным. Однако сейчас ситуация изменилась, что демонстрируют и результаты в еврокубках.

    Александру также нужно узнать всe непосредственно о команде и найти человека из местного футбола, который мог бы войти в его штаб. Желательно, чтобы он ещe и был русскоговорящим.

    Контракт по тем временам был неплохим, но я не знал о главной проблеме. Внутри клубов там полным-полно интриг. Везде есть тренеры, которые мечтают занять твоe место», — объяснил Бышовец

    • Кержаков покинул «Пари НН» летом.
    • При нем команда сохранила прописку в РПЛ.
    • До нижегородцев Кержаков тренировал в Первой лиге «Томь».

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    Источник: RT

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