Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слуцкий сравнил популярность футболистов и хоккеистов

6 февраля 2023, 11:37

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о разнице между футболом и хоккеем.

«Футбол не хоккей по одной простой причине – это уровень вовлеченности и внимания к тому или иному виду спорта.

И при всем огромном уважении к хоккею это относительно локальная история, если мы говорим про общемировые процессы.

Футбол – это глобальная история. Поэтому, например, что может быть позволено или может прокатить в хоккее, то не пройдет никогда в футболе.

Думаю, например, даже болельщики хоккея не все смогут определить хоккеиста зрительно. Потому что они где-то там в шлеме, кто-то в маске – особенно вратари, на каком-то расстоянии от тебя.

Нет приближения. Даже если крупный кадр – все равно очень размытый. Поэтому в жизни, сколько я с хоккеистами куда-то ни ходил, ни встречался, их практически не узнают.

Будучи популярными, обеспеченными, полностью состоявшимися людьми в своей профессии, они все равно не имеют того уровня публичного интереса – со всеми вытекающими отсюда скорее минусами, чем плюсами – нежели футболисты.

Я сейчас про топовый уровень, безусловно, говорю. Это если мы говорим о плюсах в сторону футбола.

Если мы говорим о плюсах в сторону хоккея, то, на мой взгляд, в хоккее все как-то более просто, душевно и с человеческой стороны более правильно устроено, чем в построении футбольных взаимоотношений разного рода», – сказал Слуцкий.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените» 15
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал 3
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц 18
Источник: Первый канал
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
8
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
12
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
5
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
5
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
6
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
7
Все новости
Все новости
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
1
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
1
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
2
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
5
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
6
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
9
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
13
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
6
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
2
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
14
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
28
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
24
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+