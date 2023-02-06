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    Слуцкий сравнил популярность футболистов и хоккеистов

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о разнице между футболом и хоккеем.

    «Футбол не хоккей по одной простой причине – это уровень вовлеченности и внимания к тому или иному виду спорта.

    И при всем огромном уважении к хоккею это относительно локальная история, если мы говорим про общемировые процессы.

    Футбол – это глобальная история. Поэтому, например, что может быть позволено или может прокатить в хоккее, то не пройдет никогда в футболе.

    Думаю, например, даже болельщики хоккея не все смогут определить хоккеиста зрительно. Потому что они где-то там в шлеме, кто-то в маске – особенно вратари, на каком-то расстоянии от тебя.

    Нет приближения. Даже если крупный кадр – все равно очень размытый. Поэтому в жизни, сколько я с хоккеистами куда-то ни ходил, ни встречался, их практически не узнают.

    Будучи популярными, обеспеченными, полностью состоявшимися людьми в своей профессии, они все равно не имеют того уровня публичного интереса – со всеми вытекающими отсюда скорее минусами, чем плюсами – нежели футболисты.

    Я сейчас про топовый уровень, безусловно, говорю. Это если мы говорим о плюсах в сторону футбола.

    Если мы говорим о плюсах в сторону хоккея, то, на мой взгляд, в хоккее все как-то более просто, душевно и с человеческой стороны более правильно устроено, чем в построении футбольных взаимоотношений разного рода», – сказал Слуцкий.

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    Источник: Первый канал

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13016

      Алексей З 1 час назад

      Хоккеисты конечно более популярны, так как страна жаждущая только Победы, в нём преуспела.
      Мы "самые-самые ", "Красные машины " и всем поХ , что в хоккей по настоящему играют 6-7 стран. Если бы не раскрученная НХЛ, то это выглядело бы как "Бенди". Вот где мы впереди планеты всей и неважно что играют 4 ( !!! ) страны .
      Футбол - это глобально , играют везде , на каждом континенте.
      Тут у нас очень скромные результаты , оттого и **** со всех "утюгов".

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      Рейтинг: +13016

      Алексей З > Алексей З 1 час назад

      **** - критика.

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