Овчинников: «Хорошие игроки должны оставаться в России и быть примером для молодежи»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников порассуждал о целесообразности ухода футболистов из РПЛ в европейские клубы.

– Вы не понаслышке знаете, с какими сложностями может быть сопряжено выступление в зарубежной лиге. С какими проблемами вы столкнулись во время пребывания в Португалии?

– Я тогда был счастлив в «Локомотиве» и сильно уезжать не хотел. Меня окружали партнeры, с которыми до сих пор остаeмся в дружеских отношениях.

Красно-зелeные развивались семимильными шагами. С интересом наблюдали, во что это выльется. В итоге команда стала флагманом российского футбола и достигла больших высот.

Но в 1990-е у наших клубов была сложная финансовая ситуация. Требовались деньги. Поступило предложение, и мне пришлось уехать. Честно говоря, до сих пор не знаю, хорошо ли, что у меня есть этот европейский опыт. Сейчас бы я долго думал.

– Потому что у европейцев совсем другой менталитет?

– И это тоже. Мы, русские, ко всему можем привыкнуть, но к берeзкам тянет (смеeтся.). Если серьeзно, на самом деле я просто считаю, что хорошие футболисты должны оставаться на родине.

– И поднимать уровень национального чемпионата?

– Да. Быть примером для молодeжи. Чтобы рядом росли ребята, которые тянулись за лучшими.

У нас все говорят: «Вот, ехал бы Игорь [Акинфеев] за границу». А зачем? Какой смысл?

Он выступал в Лиге чемпионов, защищал цвета сборной. Он – вратарь номер один.

– Может быть, не было достойного предложения?

– На самом деле я знаю, куда его звали, но не скажу (смеeтся.). Его хотел очень большой клуб.

И я ему завидую. Он принял решение, которое я в своe время не смог. Он молодец, оказался жeстче меня. Убеждeннее.

Причeм деньги здесь вообще не играют никакой роли, ни для одного спортсмена.

Не важно, за какую сумму ты выходишь на поле: за рубль или за миллион. Ты просто любишь своe дело. А если ещe и заплатят, то отлично.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно