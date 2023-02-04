Роналду впервые забил за «Аль-Наср», Обамеянг – вне заявки на плей-офф ЛЧ и другие новости

Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на ЧМ-2026.

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Урин рассказал, как «Спартак» подкупил вратаря киевского «Динамо», чтобы стать чемпионом СССР.

Соболев рассказал, чья атака лучше – «Спартака» или «Зенита».

Стало известно, какой клуб бил пенальти чаще всех за всю историю РПЛ.

В РПЛ возвращается система определения офсайдных линий. Подписан контракт с поставщиком из Китая.

«Зенит» предложил «Волге» заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на Кубок России.

«Доказательств больше, чем достаточно». Судья – об обвинении Алвеса в изнасиловании.

Роналду впервые забил за «Аль-Наср». Он сравнял счет на 93-й минуте с пенальти.

«Челси» не включил Обамеянга в заявку на плей-офф Лиги чемпионов.