«Зенит» получил несколько предложений по Венделу

Вендел в этом сезоне один из лучших. Так что пока не продается.
Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал будущее бразильца в клубе из Петербурга.
«Вендел счастлив в «Зените». Да, в клуб поступало уже несколько предложений по нему, но Вендел решил остаться.
«Фламенго» – великий клуб, очевидно, что это всегда хороший вариант. Однако слова о том, что Вендел хочет выступать за эту команду, не более чем слухи», – сказал Барбьери.
- 25-летний Вендел стоит 22 миллиона евро.
- У игрока контракт до 2027 года.
- В сезоне РПЛ у Вендела 16 матчей, 7 голов, 2 ассиста.
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