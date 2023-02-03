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«Зенит» получил несколько предложений по Венделу

3 февраля 2023, 09:25
6

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал будущее бразильца в клубе из Петербурга.

«Вендел счастлив в «Зените». Да, в клуб поступало уже несколько предложений по нему, но Вендел решил остаться.

«Фламенго» – великий клуб, очевидно, что это всегда хороший вариант. Однако слова о том, что Вендел хочет выступать за эту команду, не более чем слухи», – сказал Барбьери.

  • 25-летний Вендел стоит 22 миллиона евро.
  • У игрока контракт до 2027 года.
  • В сезоне РПЛ у Вендела 16 матчей, 7 голов, 2 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (6)
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paracetamol
1675406763
Не продается!
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Давид59
1675410013
Смешно такое читать. Чего они предложения слали? Неужели Вендел захочет вернуться в Бразилию, да ещё с понижением зарплаты? Отстали бы уже наконец.
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Вомбат
1675410857
Думаю, что нынешним летом Вендел (и не только он) захочет уйти из Зенита (не в Бразилию, конечно, а в Европу), но ТО в Европе уже закрыто, да и в России скоро закроется. Так что в этом сезоне Зенит свое золото возьмет.
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Solist345345
1675422257
Дайте уже зениту звёздочку взять долгожданную.
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ScarlettOgusania
1675455605
Бом.жи цену набивают своим зулусам, а потом продают ниже цены покупки
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