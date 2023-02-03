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    «Зенит» получил несколько предложений по Венделу

    Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал будущее бразильца в клубе из Петербурга.

    «Вендел счастлив в «Зените». Да, в клуб поступало уже несколько предложений по нему, но Вендел решил остаться.

    «Фламенго» – великий клуб, очевидно, что это всегда хороший вариант. Однако слова о том, что Вендел хочет выступать за эту команду, не более чем слухи», – сказал Барбьери.

    • 25-летний Вендел стоит 22 миллиона евро.
    • У игрока контракт до 2027 года.
    • В сезоне РПЛ у Вендела 16 матчей, 7 голов, 2 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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