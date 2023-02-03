«Доказательств больше, чем достаточно». Судья – об обвинении Алвеса в изнасиловании

Анна Марин, судья суда первой инстанции №15 в Барселоне, объяснила свое решение арестовать Дани Алвеса без права залога.

«Доказательств того, что утром 31 декабря в клубе Sutton было совершено изнасилование, больше, чем достаточно», – говорится в постановлении.

Также она отметила, что есть доказательства того, что преступление совершил именно 39-летний бразилец.

Сам Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

«Пумас» расторг контракт с игроком после его ареста.

Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы.

Жена экс-защитника «Барселоны» решила подать на развод.

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