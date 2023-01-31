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    Жена Дани Алвеса решила подать на развод на фоне обвинений мужа в изнасиловании

    Джоана Санс, супруга экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса, намерена прекратить отношения с футболистом.

    Модель не сомневается, что ее муж действительно изнасиловал девушку в ночном клубе 30 декабря.

    В связи с этим она решила подать на развод. Санс обратилась к Алвесу через адвокатов, поскольку тот отказался от встреч с женой в тюрьме.

    • Самому титулованному футболисту в истории грозит до 12 лет тюрьмы.
    • Его арестовали без права залога.
    • «Пумас» расторг контракт с Алвесом на фоне обвинений в изнасиловании.

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    Источник: Marca

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +212

      novaka1n 1 час назад

      Вот чпонькнул где то бабу, та вспомнила это, и дай думаю об изнасиловании заявлю, чет дофига таких дел последнее время, барышни решили массово зарабатывать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1850

      jek718875 2 часа назад

      За эти деньги, что он потеряет, можно было перетрахать пол Бразилии по согласию,во дурак

      3
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      Рейтинг: +574

      Таврида 2 часа назад

      Теперь советский мульт можно будет дополнить серией "Ограбление по-бразильски", в которой недотепа-футболист лишается всех денег, жены и свободы на 12 лет.

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      Рейтинг: +11625

      R_a_i_n 2 часа назад

      Несколько секунд фрикций перечеркнули многое в жизни.

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