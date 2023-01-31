Жена Дани Алвеса решила подать на развод на фоне обвинений мужа в изнасиловании

Джоана Санс, супруга экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса, намерена прекратить отношения с футболистом.

Модель не сомневается, что ее муж действительно изнасиловал девушку в ночном клубе 30 декабря.

В связи с этим она решила подать на развод. Санс обратилась к Алвесу через адвокатов, поскольку тот отказался от встреч с женой в тюрьме.

Самому титулованному футболисту в истории грозит до 12 лет тюрьмы.

Его арестовали без права залога.

«Пумас» расторг контракт с Алвесом на фоне обвинений в изнасиловании.

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