Жена Дани Алвеса решила подать на развод на фоне обвинений мужа в изнасиловании

Джоана Санс, супруга экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса, намерена прекратить отношения с футболистом.
Модель не сомневается, что ее муж действительно изнасиловал девушку в ночном клубе 30 декабря.
В связи с этим она решила подать на развод. Санс обратилась к Алвесу через адвокатов, поскольку тот отказался от встреч с женой в тюрьме.
- Самому титулованному футболисту в истории грозит до 12 лет тюрьмы.
- Его арестовали без права залога.
- «Пумас» расторг контракт с Алвесом на фоне обвинений в изнасиловании.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Marca