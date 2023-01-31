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  • Жена Дани Алвеса решила подать на развод на фоне обвинений мужа в изнасиловании

Жена Дани Алвеса решила подать на развод на фоне обвинений мужа в изнасиловании

31 января 2023, 17:20
13

Джоана Санс, супруга экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса, намерена прекратить отношения с футболистом.

Модель не сомневается, что ее муж действительно изнасиловал девушку в ночном клубе 30 декабря.

В связи с этим она решила подать на развод. Санс обратилась к Алвесу через адвокатов, поскольку тот отказался от встреч с женой в тюрьме.

  • Самому титулованному футболисту в истории грозит до 12 лет тюрьмы.
  • Его арестовали без права залога.
  • «Пумас» расторг контракт с Алвесом на фоне обвинений в изнасиловании.

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Источник: Marca
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Комментарии (13)
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R_a_i_n
1675175516
Несколько секунд фрикций перечеркнули многое в жизни.
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Таврида
1675175972
Теперь советский мульт можно будет дополнить серией "Ограбление по-бразильски", в которой недотепа-футболист лишается всех денег, жены и свободы на 12 лет.
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jek718875
1675175978
За эти деньги, что он потеряет, можно было перетрахать пол Бразилии по согласию,во дурак
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novaka1n
1675177175
Вот чпонькнул где то бабу, та вспомнила это, и дай думаю об изнасиловании заявлю, чет дофига таких дел последнее время, барышни решили массово зарабатывать
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koli4ka
1675184156
такая красава долго скучать на воле не будет...
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Lipatoff
1675256365
С шалашовками всякими спят, потом вон как сказывается на репутации и семье. И стоило оно того?! Брали бы пример с Месси, ни в одной подобной ситуации не замарался, настоящий семьянин.
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