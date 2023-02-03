«Челси» не включил Обамеянга в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

походу правильно сделал Артета что отдал его барсе, походу его лучшие время прошло, а жаль класный был футболёр.
«Челси» отправил УЕФА заявку на остаток сезона Лиги чемпионов. В ней не оказалось форварда команды Пьера-Эмерика Обамеянга.
В то же время в заявку попали зимние новички: Энцо Фернандес, Михаил Мудрик и Жоау Феликс.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Боруссией» Д.
- 33-летний Обамеянг стоит 12 миллионов евро.
- В сезоне Лиги чемпионов у Обамеянга 6 матчей, 2 гола, ассист.
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