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    «Челси» не включил Обамеянга в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

    «Челси» отправил УЕФА заявку на остаток сезона Лиги чемпионов. В ней не оказалось форварда команды Пьера-Эмерика Обамеянга.

    В то же время в заявку попали зимние новички: Энцо Фернандес, Михаил Мудрик и Жоау Феликс.

    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Боруссией» Д.
    • 33-летний Обамеянг стоит 12 миллионов евро.
    • В сезоне Лиги чемпионов у Обамеянга 6 матчей, 2 гола, ассист.

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    Источник: официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +263

      гууд 1 час назад

      походу правильно сделал Артета что отдал его барсе, походу его лучшие время прошло, а жаль класный был футболёр.

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