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    Урин рассказал, как «Спартак» подкупил вратаря киевского «Динамо», чтобы стать чемпионом СССР

    Бывший нападающий «Динамо» Валерий Урин рассказал, как «Спартак» стал чемпионом СССР в 1958 году.

    – Время от времени вас «Спартак» опережал.

    – Ха! Вы знаете, как «Спартак» в 1958-м стал чемпионом?

    – Давно было, стерлось в памяти. Ну и как?

    – Последний тур. Мы на очко впереди, но у спартаковцев игра в запасе против киевского «Динамо». Если выигрывают – они чемпионы. Так что «Спартак» делает?

    – Что?

    – Покупает киевского вратаря! Вот такие методы использовали.

    – Вы-то откуда знаете?

    – Голодец играл за киевское «Динамо». Поражался: «Такие мячи Олег пропускал, которые ну никак пропустить не мог. Что-то с ним было не в порядке, дело нечистое...»

    – Вратари в Киеве были знаменитые. Не про Олега ли Макарова идет речь?

    – Точно – про Макарова! Все-то вы помните! Сальников два забил головой. Макаров не взял. «Спартак» нас обогнал на очко. Вот вам и чемпионство. Наши генералы, сам слышал, взъелись: «Мы с киевлянами разберемся по-своему...» Уж не знаю, что сделали.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +16852

      NewLife 51 минуту назад

      Ментовские методы бездоказательных обвинений.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +601

      Таврида 1 час назад

      "Уж не знаю, что сделали."
      - Расстреляли меня, внучек, расстреляли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      Baggio1986 2 часа назад

      Интересно,а Акинфеева Южная Корея подкупала или нет?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      7:1 2 часа назад

      не удивлюсь, если рылы и здесь углядят происки газпрома (заговор против спортага)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      rac531 2 часа назад

      Скоро Урин и прочие спартакофобы будут обвинять "Спартак" в:
      - свержении царизма;
      - поражениях РККА в 1941 г.
      - перевороте в Чили;
      - развале СССР и т.д.
      https://youtu.be/qiVA1iVqAjI

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      Suvorov51 3 часа назад

      А ведь, кто то читает и верит, просто взяли и купили, вот так все просто, сказки от Гены Флюгера

      2
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