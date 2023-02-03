Урин рассказал, как «Спартак» подкупил вратаря киевского «Динамо», чтобы стать чемпионом СССР

Бывший нападающий «Динамо» Валерий Урин рассказал, как «Спартак» стал чемпионом СССР в 1958 году.

– Время от времени вас «Спартак» опережал.

– Ха! Вы знаете, как «Спартак» в 1958-м стал чемпионом?

– Давно было, стерлось в памяти. Ну и как?

– Последний тур. Мы на очко впереди, но у спартаковцев игра в запасе против киевского «Динамо». Если выигрывают – они чемпионы. Так что «Спартак» делает?

– Что?

– Покупает киевского вратаря! Вот такие методы использовали.

– Вы-то откуда знаете?

– Голодец играл за киевское «Динамо». Поражался: «Такие мячи Олег пропускал, которые ну никак пропустить не мог. Что-то с ним было не в порядке, дело нечистое...»

– Вратари в Киеве были знаменитые. Не про Олега ли Макарова идет речь?

– Точно – про Макарова! Все-то вы помните! Сальников два забил головой. Макаров не взял. «Спартак» нас обогнал на очко. Вот вам и чемпионство. Наши генералы, сам слышал, взъелись: «Мы с киевлянами разберемся по-своему...» Уж не знаю, что сделали.

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