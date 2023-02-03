В РПЛ возвращается система определения офсайдных линий. Подписан контракт с поставщиком из Китая

РФС объявил о начале сотрудничества с китайской компанией Rigour Tech.

Стороны договорились о предоставлении оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий.

К концу сезона планируется использование технологии на всех матчах РПЛ и телетрансляциях. На сегодняшний день система проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА.

«При выборе нового партнера для системы офсайдных линий для нас были важны такие критерии как качество, точность и скорость работы.

Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования. Очень важно, что сейчас ФИФА проводит финальный этап сертификации системы, и после положительного решения у нас будет возможность ее использовать на матчах и в телетрансляциях.

Уверен, что в дальнейшем сотрудничество РФС с Rigour не будет ограничено предоставлением технологии офсайдных линий.

Российский футбольный союз – одна из самых технологически развитых футбольных ассоциаций.

VAR, частью которой является система VOL, работает в России с 2019 года, за это время мы накопили большой опыт использования этой технологии.

Уже сейчас мы оказываем консультации китайским партнeрам и даем рекомендации по улучшению системы.

Более того, мы предложили совместную кооперацию, в том числе на уровне программистов, для работы над дальнейшими улучшениями технических параметров системы», – прокомментировал договоренность генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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