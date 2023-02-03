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    В РПЛ возвращается система определения офсайдных линий. Подписан контракт с поставщиком из Китая

    РФС объявил о начале сотрудничества с китайской компанией Rigour Tech.

    Стороны договорились о предоставлении оборудования и лицензий для виртуальной системы определения офсайдных линий.

    К концу сезона планируется использование технологии на всех матчах РПЛ и телетрансляциях. На сегодняшний день система проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА.

    «При выборе нового партнера для системы офсайдных линий для нас были важны такие критерии как качество, точность и скорость работы.

    Технология компании Rigour Tech показала хорошие результаты во время тестирования. Очень важно, что сейчас ФИФА проводит финальный этап сертификации системы, и после положительного решения у нас будет возможность ее использовать на матчах и в телетрансляциях.

    Уверен, что в дальнейшем сотрудничество РФС с Rigour не будет ограничено предоставлением технологии офсайдных линий.

    Российский футбольный союз – одна из самых технологически развитых футбольных ассоциаций.

    VAR, частью которой является система VOL, работает в России с 2019 года, за это время мы накопили большой опыт использования этой технологии.

    Уже сейчас мы оказываем консультации китайским партнeрам и даем рекомендации по улучшению системы.

    Более того, мы предложили совместную кооперацию, в том числе на уровне программистов, для работы над дальнейшими улучшениями технических параметров системы», – прокомментировал договоренность генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1871

      jek718875 46 минут назад

      Дзюпа останется без голов

      0
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      Рейтинг: +603

      Таврида 2 часа назад

      "Российский футбольный союз – одна из самых технологически развитых футбольных ассоциаций." Бразилия - сосамба, xpeнa вы там на своих пляжах кривляетесь, РФС делает ставку на самые передовые китайские калькуляторы.

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      Рейтинг: +824

      dragoon000320 2 часа назад

      отлично, теперь будут сосать китайский х у й , офигенно импортозаместились :D

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      Рейтинг: +33492

      VVM1964 2 часа назад

      Ура !!! "Российский футбольный союз – одна из самых технологически развитых футбольных ассоциаций", Китай - наше всё !!!)))

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      Рейтинг: +368

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Теперь у Спартака закончится лафа с левыми голами из офсайда. Гыгыгы

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