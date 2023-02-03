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    Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на ЧМ-2026

    Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос об участии на следующем чемпионате мира.

    «Не знаю. Мне кажется, поехать на ЧМ-2026 будет очень трудно из-за возраста. Я люблю играть в футбол, мне нравится то, что я делаю, и пока я чувствую себя хорошо и продолжаю получать удовольствие от футбола, я буду это делать. Но до следующего чемпионата мира еще далеко», – сказал Месси.

    • Месси выиграл ЧМ-2022.
    • Аргентинца признали лучшим игроком турнира.
    • ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

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    Источник: Ole

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5849

      Enter2006 1 час назад

      Месси сыграет и выиграет ЧМ-2022
      Инфа - сотка! ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6155

      Давид59 1 час назад

      Ребята, следите за опечатками в заголовке!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3442

      acor94 > Давид59 1 час назад

      Тут такие в каждой второй, можно уже и привыкнуть. Я уже устал их поправлять.

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