Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос об участии на следующем чемпионате мира.

«Не знаю. Мне кажется, поехать на ЧМ-2026 будет очень трудно из-за возраста. Я люблю играть в футбол, мне нравится то, что я делаю, и пока я чувствую себя хорошо и продолжаю получать удовольствие от футбола, я буду это делать. Но до следующего чемпионата мира еще далеко», – сказал Месси.

Месси выиграл ЧМ-2022.

Аргентинца признали лучшим игроком турнира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

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