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  • Соболев рассказал, чья атака лучше – «Спартака» или «Зенита»

Соболев рассказал, чья атака лучше – «Спартака» или «Зенита»

3 февраля 2023, 10:31
9

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил линию атаки московского клуба.

— У вас линия атаки очень мощная, и кому‑то из трех центральных придется играть на фланге.

— Еще сейчас и Виктор Мозес восстановится, есть Квинси Промес, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов. Конкуренция в атаке хорошая, и это здорово. Посмотрим, может, в два будем играть, а может быть, в четыре.

— У вас в данный момент линия атаки «Спартака» даже круче, чем у «Зенита»?

— А сколько «Спартак» забил в этом сезоне? Меньше? Вот и ответ: значит, пока линия «Зенита» получше.

  • «Спартак» идет на втором месте в РПЛ.
  • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1675413410
Логично. Графа забитых мячей в РПЛ говорит все!
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alp
1675418427
на этот раз, все правильно сказал.
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шахта Заполярная
1675421452
Спартак забил меньше - это верно, но у Спартака нет таких ручных клупов, типа оренбург, сочи где можно подправить разницу забитых мячей.
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ScarlettOgusania
1675455415
Весна покажет, чьё нападение лучше!)
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