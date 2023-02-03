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    Соболев рассказал, чья атака лучше – «Спартака» или «Зенита»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил линию атаки московского клуба.

    — У вас линия атаки очень мощная, и кому‑то из трех центральных придется играть на фланге.

    — Еще сейчас и Виктор Мозес восстановится, есть Квинси Промес, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов. Конкуренция в атаке хорошая, и это здорово. Посмотрим, может, в два будем играть, а может быть, в четыре.

    — У вас в данный момент линия атаки «Спартака» даже круче, чем у «Зенита»?

    — А сколько «Спартак» забил в этом сезоне? Меньше? Вот и ответ: значит, пока линия «Зенита» получше.

    • «Спартак» идет на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11121

      alp 38 минут назад

      на этот раз, все правильно сказал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4265

      Питерский князь 1 час назад

      Собалев нанял репититора по МАТЕМАТИКЕ?
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11665

      R_a_i_n 2 часа назад

      Логично. Графа забитых мячей в РПЛ говорит все!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18700

      Cleaner 2 часа назад

      Соболев - Дельфин.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      Suvorov51 2 часа назад

      Ну тут и сравнивать не надо, атака ПРОМКВАСА, атака судей, все подъмяли под помойку, а гейропе их чпокают, там атаки нет

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