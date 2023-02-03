Соболев рассказал, чья атака лучше – «Спартака» или «Зенита»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил линию атаки московского клуба.

— У вас линия атаки очень мощная, и кому‑то из трех центральных придется играть на фланге.

— Еще сейчас и Виктор Мозес восстановится, есть Квинси Промес, Антон Зиньковский, Михаил Игнатов. Конкуренция в атаке хорошая, и это здорово. Посмотрим, может, в два будем играть, а может быть, в четыре.

— У вас в данный момент линия атаки «Спартака» даже круче, чем у «Зенита»?

— А сколько «Спартак» забил в этом сезоне? Меньше? Вот и ответ: значит, пока линия «Зенита» получше.

«Спартак» идет на втором месте в РПЛ.

Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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