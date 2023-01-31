Зарема: «Газизов перевел в свою пользу 90 миллионов рублей, но остается на свободе в отличие от Ларина»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение Октябрьского суда Башкортостана по иску московского клуба к Шамилю Газизову.

С функционера взыскали 92 миллиона рублей.

«Российскому футболу катастрофически не хватает футбольных менеджеров и функционеров. Миф об успешности как менеджера Газизова рухнул в первое же трансферное окно.

Привозы Урунова, Кокорина, придуманные им условия контракта. И эти бесконечные иски ставят под вопрос не только наличие у него совести, но и адекватности в первую очередь.

В свою пользу он перевел около 90 миллионов рублей, но при этом на свободе и продолжает клепать новые иски, а Николай Ларин воспитал для футбола десяток талантливых ребят, но он сидит в тюрьме.

Поэтому можно еще 100 лет рассказывать, что надо развивать детско-юношеский футбол. Кто будет заниматься этим? Такие же Газизовы?», – сказала Зарема.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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