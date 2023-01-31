Башкирский суд взыскал с Газизова 92 миллиона рублей в пользу «Спартака»

Башкирский суд удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова 92 миллиона рублей.
«Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 миллиона рублей», – сообщила Завьялова.
- В «Спартаке» считают, что Газизов незаконно присвоил себе 88 миллионов рублей.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
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Источник: ТАСС