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    Башкирский суд взыскал с Газизова 92 миллиона рублей в пользу «Спартака»

    Башкирский суд удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова 92 миллиона рублей.

    «Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск футбольного клуба «Спартак», взыскав с Шамиля Газизова 92 миллиона рублей», – сообщила Завьялова.

    • В «Спартаке» считают, что Газизов незаконно присвоил себе 88 миллионов рублей.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33417

      VVM1964 1 час назад

      Довыёживался !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12909

      Алексей З 1 час назад

      Вот это поворот.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +792

      7:1 1 час назад

      пускай подаёт апелляцию, а пока она длится - хватать сундук с награбленным и валить через турцию куда-нибудь подальше))

      1
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      Рейтинг: +28142

      JTherry > 7:1 1 час назад

      Газик надеется еще 399 лимонов отсудить у Федуна...) а похоже, что с Газика сдерут после "забега" по судам... азартный мужик..!

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