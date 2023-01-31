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  • «Уже собрал чемодан и был готов лететь». Черышев рассказал, как его обманули в турецком клубе

«Уже собрал чемодан и был готов лететь». Черышев рассказал, как его обманули в турецком клубе

31 января 2023, 09:46
1

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал о сорвавшемся переходе в клуб из Турции.

— После ухода из «Валенсии» ты достаточно долго искал новую команду. Переживал, что пауза затянулась?

— Беспокойства не было. Поступали предложения от хороших команд, и я хотел выбрать самое подходящее. Первые варианты возникли в начале июня, через пару недель после окончания контракта с «Валенсией». Но я решил немного подождать и отказался от них. Смотрел на дальнейшее развитие событий.

Потом те команды, которые выходили на меня изначально, понятное дело, взяли других игроков, их предложения стали неактуальны. А я ждал свой момент.

— Откуда звали?

— Хороший вариант в плане финансов был из Кипра, но мне показалось, что для меня это преждевременный этап: хотелось все же поиграть в чемпионате выше уровнем, при всем уважении к киприотской лиге. Решил, что еще успею через пару лет туда попасть.

Звали в Турцию, причем был момент, когда я уже собрал чемодан и был готов лететь. Но в последний момент условия контракта изменились.

— История, типичная для турков.

— Конечно, мне это не понравилось: договорились на одно, потом на второе, а в итоге нужно было соглашаться с третьим. В общем, было все неоднозначно, и я не полетел. Остался в Мадриде дальше тренироваться и поддерживать форму.

  • Игрок выступал в Примере за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью».
  • Черышев – воспитанник «Реала».

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Венеция Черышев Денис
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