Петржела – о Малкоме в «ПСЖ»: «Спартаку» ничего не поможет. «Зенит» – чемпион»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный переход полузащитника Малкома в «ПСЖ».
«Ничего удивительного в интересе «ПСЖ» не вижу. Малком — игрок высочайшего класса! Он соответствует уровню «ПСЖ». Но я не считаю его уход потерей для «Зенита». У петербуржцев ещe куча классных футболистов.
Этот трансфер совершенно никак не повлияет на чемпионскую гонку. «Спартаку» ничего не поможет. «Зенит» станет чемпионом в любом случае», — сказал Петржела.
- Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
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Источник: «Чемпионат»