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    Петржела – о Малкоме в «ПСЖ»: «Спартаку» ничего не поможет. «Зенит» – чемпион»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный переход полузащитника Малкома в «ПСЖ».

    «Ничего удивительного в интересе «ПСЖ» не вижу. Малком — игрок высочайшего класса! Он соответствует уровню «ПСЖ». Но я не считаю его уход потерей для «Зенита». У петербуржцев ещe куча классных футболистов.

    Этот трансфер совершенно никак не повлияет на чемпионскую гонку. «Спартаку» ничего не поможет. «Зенит» станет чемпионом в любом случае», — сказал Петржела.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1023

      SpartakMoskwa 11 минут назад

      И сюда приплел Спартак
      Сказочный ДОЛ*А*Б

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20724

      derrik2000 > SpartakMoskwa 56 секунд назад

      Без упоминания слова "Спартак" ни одна редакция или интернет- издание заметку не беруТЬ!
      Потому как - НЕАКТУАЛЬНО.
      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      ПалкоВводецъ (returned) 25 минут назад

      И при чем тут Спартак и чемпионская гонка? Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1759

      шахта Заполярная 30 минут назад

      Пи*ержила - это уже не лечится, клиника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +786

      7:1 1 час назад

      уже реально надоел. зачем у него интервью берут? ответы всегда одни и те же: зенит чемпион, спартак днище. это мы и так знаем. и кавазашвили такой же.

      1
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      Рейтинг: +20724

      derrik2000 1 час назад

      Ну, чё - УРА!
      )))))))))))))))))))))

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