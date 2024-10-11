Медведев отреагировал на решение CAS по делу «Зенита» против «Барселоны»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу против испанской «Барселоны» о трансфере бразильского футболиста Малкома.

«Тема закрыта, иск «Барселоны» отклонен – справедливость восторжествовала.

Хочется пожелать [испанским коллегам] выяснять отношения только на футбольном поле», – сказал Медведев.