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    • Медведев отреагировал на решение CAS по делу «Зенита» против «Барселоны»

    Медведев отреагировал на решение CAS по делу «Зенита» против «Барселоны»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу против испанской «Барселоны» о трансфере бразильского футболиста Малкома.

    «Тема закрыта, иск «Барселоны» отклонен – справедливость восторжествовала.

    Хочется пожелать [испанским коллегам] выяснять отношения только на футбольном поле», – сказал Медведев.

    • «Барселона» должна была получать от «Зенита» по 490 тысяч евро каждый раз, когда петербуржцы выходили в групповой этап Лиги чемпионов при условии, если Малком сыграет в половине матчей РПЛ. В связи с отстранением российских клубов, «Зенит» не смог принять участие в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23. CAS решил спор в пользу петербуржцев.
    • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. В августе 2023-го он перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1728642861
    Барселона офоршмачелась, заняла место в углу для обиженных. Угл для петухов, занят Спартаком. :)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728644580
    Зенит мягко по губам Барсы провёл. Гыгыгы
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