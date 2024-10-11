Медведев отреагировал на решение CAS по делу «Зенита» против «Барселоны»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу против испанской «Барселоны» о трансфере бразильского футболиста Малкома.
«Тема закрыта, иск «Барселоны» отклонен – справедливость восторжествовала.
Хочется пожелать [испанским коллегам] выяснять отношения только на футбольном поле», – сказал Медведев.
- «Барселона» должна была получать от «Зенита» по 490 тысяч евро каждый раз, когда петербуржцы выходили в групповой этап Лиги чемпионов при условии, если Малком сыграет в половине матчей РПЛ. В связи с отстранением российских клубов, «Зенит» не смог принять участие в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23. CAS решил спор в пользу петербуржцев.
- Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. В августе 2023-го он перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».