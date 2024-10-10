«Зенит» выиграл дело у «Барселоны»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по спору между «Зенитом» и «Барселоной».
«CAS решил спор между «Зенитом» и «Барселоной» в пользу сине-бело-голубых.
Соответствующее решение было направлено сторонам 10 октября.
В своем исковом заявлении в Спортивный арбитражный суд испанский клуб указывал на пункт в договоре о переходе Малкома, который обязывал «Зенит» выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход сине-бело-голубых в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что бразильский игрок сыграет определенное количество матчей РПЛ.
При этом ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку сине-бело-голубые были отстранены от игр в еврокубках, однако испанский клуб не согласился с таким решением и обратился в CAS.
В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд решил спор в пользу «Зенита», – написали петербуржцы.
- Малком был куплен «Зенитом» у «Барселоны» в 2019 году за 41,5 миллиона евро.
- За россиян бразилец провел 109 матчей, забил 42 гола, сделал 24 ассиста.
- В 2023 году Малкома продали «Аль-Хилялю» за 60 миллионов.