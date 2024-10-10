Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    «Зенит» выиграл дело у «Барселоны»

    Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по спору между «Зенитом» и «Барселоной».

    «CAS решил спор между «Зенитом» и «Барселоной» в пользу сине-бело-голубых.

    Соответствующее решение было направлено сторонам 10 октября.

    В своем исковом заявлении в Спортивный арбитражный суд испанский клуб указывал на пункт в договоре о переходе Малкома, который обязывал «Зенит» выплачивать «Барселоне» компенсацию за каждый выход сине-бело-голубых в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что бразильский игрок сыграет определенное количество матчей РПЛ.

    При этом ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку сине-бело-голубые были отстранены от игр в еврокубках, однако испанский клуб не согласился с таким решением и обратился в CAS.

    В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд решил спор в пользу «Зенита», – написали петербуржцы.

    • Малком был куплен «Зенитом» у «Барселоны» в 2019 году за 41,5 миллиона евро.
    • За россиян бразилец провел 109 матчей, забил 42 гола, сделал 24 ассиста.
    • В 2023 году Малкома продали «Аль-Хилялю» за 60 миллионов.

    Новости по теме
    Круговой ответил, кто лучше – Пьянич или Малком 8
    Реакция «Зенита» на выигранный Малкомом Суперкубок Саудовской Аравии 3
    Орлов рассказал о страданиях Малкома в Саудовской Аравии 55
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:44
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WILDLING_HRUNDEL
    1728575405
    Справедливо
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 