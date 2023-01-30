«Хапоэль» хочет купить Игнатьева у «Локомотива» до среды

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев может перейти в «Хапоэль» из Беер-Шевы.

По информации «Чемпионата», «Хапоэль» хочет подписать игрока в ближайшие два дня – до закрытия зимнего трансферного окна в Израиле. Клуб уже пытался подписать Игнатьева в январе, но «Локомотив» отказался отпускать футболиста.

Если трансфер не состоится зимой, то Игнатьев с большой долей вероятности бесплатно перейдeт в «Хапоэль» летом.

23-летний Игнатьев перешел в «Локо» в июле на правах свободного агента.

Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом рассчитан до лета.

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