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    «Хапоэль» хочет купить Игнатьева у «Локомотива» до среды

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев может перейти в «Хапоэль» из Беер-Шевы.

    По информации «Чемпионата», «Хапоэль» хочет подписать игрока в ближайшие два дня – до закрытия зимнего трансферного окна в Израиле. Клуб уже пытался подписать Игнатьева в январе, но «Локомотив» отказался отпускать футболиста.

    Если трансфер не состоится зимой, то Игнатьев с большой долей вероятности бесплатно перейдeт в «Хапоэль» летом.

    • 23-летний Игнатьев перешел в «Локо» в июле на правах свободного агента.
    • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом рассчитан до лета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20716

      derrik2000 21 минуту назад

      В спокойной обстановке, среди условных середнячков чё не побегать по полю-то в своё удовольствие???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +803

      Solist345345 52 минуты назад

      А там пляжи, море, солнце. Всё, как ты любишь.

      0
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      Рейтинг: +540

      Таврида 1 час назад

      "Такая скотина нужна самому!" ©

      0
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      Рейтинг: +24056

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хоть Ванька и не из евреЁв, для него это заманчивый вариант.

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