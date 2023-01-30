«Несусветная чушь». Магнуссон – о нежелании возвращаться в Россию после 24 февраля

Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон отрицает, что он не хотел возвращаться в Россию после начала СВО.

«Информация, что я не хотел возвращаться в Россию после сборов, – полнейшая и несусветная чушь.

Я был одним из тех игроков, кто старался помочь другим ребятам на сборе: пытался как-то успокоить, сказал, что можно вернуться в Россию.

Я не знаю почему, а главное откуда взялся этот слух. Это плохая журналистика», – сказал Магнуссон.

Прошлым летом исландец перешел в «Панатинаикос».

Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год.

Он провел 93 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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