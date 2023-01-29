Каррера: «Спартак» сводит с ума всю Россию, а «Зенит» – только Петербург»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил популярность «Зенита» и московского клуба.

«Почему «Спартак» популярнее «Зенита»? Потому что красно-белые сводят с ума болельщиков по всей России, а сине-бело-голубые — только в Санкт-Петербурге.

Но нельзя не отметить, что «Зенит» добился выдающихся результатов за последние пять сезонов. Но на популярность клуба это не влияет», — сказал Каррера.

Итальянец взял со «Спартаком» титул в 2017 году.

С 2019 года РПЛ неизменно берет «Зенит».

Петербуржцы лидируют в турнире с 6-очковым отрывом.

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