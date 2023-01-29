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  • Каррера: «Спартак» сводит с ума всю Россию, а «Зенит» – только Петербург»

Каррера: «Спартак» сводит с ума всю Россию, а «Зенит» – только Петербург»

29 января 2023, 17:06
36

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил популярность «Зенита» и московского клуба.

«Почему «Спартак» популярнее «Зенита»? Потому что красно-белые сводят с ума болельщиков по всей России, а сине-бело-голубые — только в Санкт-Петербурге.

Но нельзя не отметить, что «Зенит» добился выдающихся результатов за последние пять сезонов. Но на популярность клуба это не влияет», — сказал Каррера.

  • Итальянец взял со «Спартаком» титул в 2017 году.
  • С 2019 года РПЛ неизменно берет «Зенит».
  • Петербуржцы лидируют в турнире с 6-очковым отрывом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Зенит Каррера Массимо
Комментарии (36)
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subbotaspartak
1675001716
И часть Ленинградской области
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Sany-116
1675002363
Зачем говорить за вю Россию это совсем не так.
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Иван Петров 1986
1675009806
Ну конечно ! Очень верно сказано.
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NewLife
1675010045
Из-за ЛГБТ-бесия петербургский театральный фестиваль "Радуга" решил сменить название. Радужные, не теряйтесь, название освободилось, оно вам подходит лучше, чем синит.
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Solyh-1963
1675010863
Все правильно сказал.
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Freyd
1675011397
Все б о м ж и с помоек России тоже за зинок
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DOCTOR PENALTY
1675013109
Главное Массимо понял чётко! *****
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sined1951
1675013141
Надоел макаронник со своими глупыми рассуждениями да еще ссылаясь на "всю Россию".
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slavа0508
1675014509
Истину глаголет Массимо ....
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664
1675014969
Все правильно сказал. P.s. Как же у немытых все- таки подгорает в комментариях!)))
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