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    Каррера: «Спартак» сводит с ума всю Россию, а «Зенит» – только Петербург»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил популярность «Зенита» и московского клуба.

    «Почему «Спартак» популярнее «Зенита»? Потому что красно-белые сводят с ума болельщиков по всей России, а сине-бело-голубые — только в Санкт-Петербурге.

    Но нельзя не отметить, что «Зенит» добился выдающихся результатов за последние пять сезонов. Но на популярность клуба это не влияет», — сказал Каррера.

    • Итальянец взял со «Спартаком» титул в 2017 году.
    • С 2019 года РПЛ неизменно берет «Зенит».
    • Петербуржцы лидируют в турнире с 6-очковым отрывом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +950

      Конопляных дел мастер 1 час назад

      У нас московские клубы наоборот презирают, особенно КБ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      Sany-116 1 час назад

      Зачем говорить за вю Россию это совсем не так.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Ну это он конечно дал маху, приукрасил. Как в том фильме:
      -Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
      -Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.
      Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6019

      subbotaspartak 1 час назад

      И часть Ленинградской области

      1
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