Стало известно, что Дани Алвес купил себе в тюремном магазине

У заключенного под стражу бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса было 100 евро, чтобы купить себе предметы первой необходимости в тюремном магазине.

Бразилец купил четыре банки тунца, четыре йогурта, бутылку шампуня, дезодорант и несколько энергетических напитков.

В прошлую пятницу суд арестовал Алвеса без права залога.

Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.

После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.

Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование

Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию

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