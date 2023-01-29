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    Экс-игрок «Москвы» Бракамонте прибыл в расположение «Енисея»

    Бывший форвард ФК «Москва» и других клубов РПЛ Эктор Бракамонте прибыл на стажировку в «Енисей».

    «Бракамонте сейчас тренирует уругвайский «Серро-Ларго», а в красноярский клуб приехал своего рода на стажировку и для обмена опытом», – написал источник.

    • За «Енисей» выступает соотечественник Бракамонте Херман Феррейра.
    • Бракамонте завершил карьеру в 2013 году.
    • С «Москвой» аргентинец доходил до финала Кубка России в 2007 году.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2288

      Эном айс 21 минуту назад

      Пушкин -наше всё!
      Добро пожаловать , Брака..)

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