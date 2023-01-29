Экс-игрок «Москвы» Бракамонте прибыл в расположение «Енисея»

Бывший форвард ФК «Москва» и других клубов РПЛ Эктор Бракамонте прибыл на стажировку в «Енисей».

«Бракамонте сейчас тренирует уругвайский «Серро-Ларго», а в красноярский клуб приехал своего рода на стажировку и для обмена опытом», – написал источник.

За «Енисей» выступает соотечественник Бракамонте Херман Феррейра.

Бракамонте завершил карьеру в 2013 году.

С «Москвой» аргентинец доходил до финала Кубка России в 2007 году.

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