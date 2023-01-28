«Марсель» и «Монако» встретятся в матче 20-го тура Лиги 1. Встреча пройдет на стадионе «Велодром». Начало – в 23:00 мск.

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Ориентировочные составы:

Судья: Жереми Пиньяр (Франция)

Матчей в сезоне: 9

Желтые карточки: 47 (5,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 4

Фолы в среднем за матч: 25

Пять последних очных матчей: три победы «Марселя», два раза выиграло «Монако».

В последний раз команды встречались 13 ноября 2022 года – «Марсель» победил в гостях со счетом 3:2, решающий гол на 98-й минуте забил Сеад Колашинац.

Коэффициенты:

Победа Марселя – 2.17

Ничья – 3.78

Победа Монако – 3.80

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Марсель – Монако

Во сколько смотреть матч Марсель – Монако