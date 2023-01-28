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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Марсель» – «Монако»: 20 тур Лига 1, 28 января 2023

    «Марсель» и «Монако» встретятся в матче 20-го тура Лиги 1. Встреча пройдет на стадионе «Велодром». Начало – в 23:00 мск.

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    Ориентировочные составы:

    • Марсель: Пау Лопес – Шансель Мбемба, Самюэль Жиго, Леонардо Балерди – Дженгиз Ундер, Валентин Ронжье, Жордан Верету, Сеад Колашинац – Маттео Гендузи, Руслан Малиновский, Алексис Санчес.
    • Монако: Александр Нюбель – Кайо Энрике, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Вандерсон – Александр Головин, Мохамед Камара, Юссуф Фофана, Крепин Диатта – Виссам Бен-Йеддер, Элисс Бен-Сегир.

    Судья: Жереми Пиньяр (Франция)

    • Матчей в сезоне: 9
    • Желтые карточки: 47 (5,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 4
    • Фолы в среднем за матч: 25

    Пять последних очных матчей: три победы «Марселя», два раза выиграло «Монако».

    В последний раз команды встречались 13 ноября 2022 года – «Марсель» победил в гостях со счетом 3:2, решающий гол на 98-й минуте забил Сеад Колашинац.

    Коэффициенты:

    • Победа Марселя – 2.17
    • Ничья – 3.78
    • Победа Монако – 3.80

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Марсель – Монако

    Во сколько смотреть матч Марсель – Монако

    Источник: «Бомбардир»

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