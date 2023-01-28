«Марсель» и «Монако» встретятся в матче 20-го тура Лиги 1. Встреча пройдет на стадионе «Велодром». Начало – в 23:00 мск.
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Ориентировочные составы:
- Марсель: Пау Лопес – Шансель Мбемба, Самюэль Жиго, Леонардо Балерди – Дженгиз Ундер, Валентин Ронжье, Жордан Верету, Сеад Колашинац – Маттео Гендузи, Руслан Малиновский, Алексис Санчес.
- Монако: Александр Нюбель – Кайо Энрике, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Вандерсон – Александр Головин, Мохамед Камара, Юссуф Фофана, Крепин Диатта – Виссам Бен-Йеддер, Элисс Бен-Сегир.
Судья: Жереми Пиньяр (Франция)
- Матчей в сезоне: 9
- Желтые карточки: 47 (5,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 4
- Фолы в среднем за матч: 25
Пять последних очных матчей: три победы «Марселя», два раза выиграло «Монако».
В последний раз команды встречались 13 ноября 2022 года – «Марсель» победил в гостях со счетом 3:2, решающий гол на 98-й минуте забил Сеад Колашинац.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да
Где смотреть матч Марсель – Монако
Источник: «Бомбардир»