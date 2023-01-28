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    Где смотреть матч «Марсель» – «Монако»: 20 тур Лига 1, 28 января 2023

    «Марсель» и «Монако» сыграют в матче 20-го тура Лиги 1.

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    Встреча пройдет на стадионе «Велодром».

    «Марсель» занимает третье место в чемпионате, имея на счету 42 очка. «Монако» идет строчкой ниже (37 очков).

    • Игра состоится в субботу, 28 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports.
    • Начало – в 23:00 мск.

    «Марсель» – фаворит матча, букмекеры дают на победу хозяев коэффициент 2,17. На ничью – 3,78. На выигрыш «Монако» можно поставить за 3,80.

    Прогноз на матч Марсель – Монако

    Источник: «Бомбардир»

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