«Марсель» и «Монако» сыграют в матче 20-го тура Лиги 1.

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Встреча пройдет на стадионе «Велодром».

«Марсель» занимает третье место в чемпионате, имея на счету 42 очка. «Монако» идет строчкой ниже (37 очков).

Игра состоится в субботу, 28 января.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports.

Начало – в 23:00 мск.

«Марсель» – фаворит матча, букмекеры дают на победу хозяев коэффициент 2,17. На ничью – 3,78. На выигрыш «Монако» можно поставить за 3,80.

Прогноз на матч Марсель – Монако