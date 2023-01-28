«Бавария» и «Айнтрахт» встретятся в матче 18-го тура Бундеслиги. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало – в 20:30 мск.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Уверен в победе «Баварии»? Ставь на матч, получив бонус 2000 рублей
Ориентировочные составы:
- Бавария: Ян Зоммер – Дайо Упамекано, Бенджамин Павар, Матейс де Лигт, Альфонсо Дэвис – Леон Горецка, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Йозуа Киммих, Лерой Сане – Эрик Шупо-Мотинг.
- Айнтрахт: Диант Рамадж – Эван Ндика,Тута, Хрвое Смольчич – Даити Камада, Джибриль Соу, Ансгар Кнауфф, Кристофер Ленц – Рандаль Коло Муани, Йеспер Линдстрем, Марио Гетце.
Судья: Свен Яблонски (Германия)
- Матчей в сезоне: 7
- Желтые карточки: 33 (4,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: три победы «Баварии», два раза выиграл «Айнтрахт».
В последний раз команды встречались 5 августа 2022 года – мюнхенцы победили со счетом 6:1. Мусиала сделал дубль.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов «Баварии» больше (2)
Где смотреть матч Бавария – Айнтрахт
Источник: «Бомбардир»