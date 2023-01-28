«Бавария» и «Айнтрахт» встретятся в матче 18-го тура Бундеслиги. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало – в 20:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Свен Яблонски (Германия)

Матчей в сезоне: 7

Желтые карточки: 33 (4,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: три победы «Баварии», два раза выиграл «Айнтрахт».

В последний раз команды встречались 5 августа 2022 года – мюнхенцы победили со счетом 6:1. Мусиала сделал дубль.

Коэффициенты:

Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов «Баварии» больше (2)

Где смотреть матч Бавария – Айнтрахт

Во сколько смотреть матч Бавария – Айнтрахт