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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Бавария» – «Айнтрахт»: 18 тур Бундеслига, 28 января 2023

    «Бавария» и «Айнтрахт» встретятся в матче 18-го тура Бундеслиги. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало – в 20:30 мск.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Свен Яблонски (Германия)

    • Матчей в сезоне: 7
    • Желтые карточки: 33 (4,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: три победы «Баварии», два раза выиграл «Айнтрахт».

    В последний раз команды встречались 5 августа 2022 года – мюнхенцы победили со счетом 6:1. Мусиала сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа «Баварии» – 1.36
    • Ничья – 6.25
    • Победа «Айнтрахта» – 8.75

    Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов «Баварии» больше (2)

    Где смотреть матч Бавария – Айнтрахт

    Во сколько смотреть матч Бавария – Айнтрахт

    Источник: «Бомбардир»

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