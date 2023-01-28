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    Во сколько смотреть матч «Бавария» – «Айнтрахт»: 18 тур Бундеслига, 28 января 2023

    «Бавария» и «Айнтрахт» встретятся в матче 18-го тура Бундеслиги. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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    «Бавария» лидирует в чемпионате, имея на счету 36 очков. «Айнтрахт» занимает четвертое место (31 очко).

    Пять последних очных матчей: три победы «Баварии», два раза выиграл «Айнтрахт».

    «Бавария» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мюнхенской команды составляет 1,36. На выигрыш «Айнтрахта» можно поставить за 8,75. На ничью – 6,25.

    Где смотреть матч Бавария – Айнтрахт

    Прогноз на матч Бавария – Айнтрахт

    Источник: «Бомбардир»

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