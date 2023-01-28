«Бавария» и «Айнтрахт» сыграют в матче 18-го тура Бундеслиги.

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Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

«Бавария» лидирует в чемпионате, имея на счету 36 очков. «Айнтрахт» занимает четвертое место (31 очко).

Игра состоится в субботу, 28 января.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 20:30 мск.

«Бавария» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мюнхенской команды составляет 1,36. На выигрыш «Айнтрахта» можно поставить за 8,75. На ничью – 6,25.

Прогноз на матч Бавария – Айнтрахт