«Бавария» и «Айнтрахт» сыграют в матче 18-го тура Бундеслиги.
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Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
«Бавария» лидирует в чемпионате, имея на счету 36 очков. «Айнтрахт» занимает четвертое место (31 очко).
- Игра состоится в субботу, 28 января.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 20:30 мск.
«Бавария» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мюнхенской команды составляет 1,36. На выигрыш «Айнтрахта» можно поставить за 8,75. На ничью – 6,25.
Источник: «Бомбардир»