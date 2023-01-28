Кирьяков: «Было бы интересно понаблюдать за Моуринью в РПЛ. Но только не в «Зените»

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков ответил на вопрос, какого тренера он хотел бы увидеть в РПЛ.

«В РПЛ было бы интересно понаблюдать за Моуринью со всех точек зрения: эпатажа, результата и постановки игры.

Но только не в «Зените»: лучше в команде, которая на сегодняшний момент не соответствует уровню чемпиона.

Интересно – как бы он работал. И что действительно может сделать. Самое главное – сможет ли создать команду, которая будет наравне бороться с «Зенитом».

Если говорить про российских тренеров, то все на виду и на слуху. Было бы интересно, если бы Черчесов вернулся в РПЛ. Но не в «Спартак».

Было бы интересно понаблюдать за ним в команде, которая находится в середине турнирной таблицы», – сказал Кирьяков.

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