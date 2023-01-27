Обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании женщина находится под наблюдением психологов. У нее проблемы со сном

Адвокат женщины, обвинившей бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании, сообщил, что потерпевшая сейчас испытывает проблемы психологического характера.

«Она получает психологическую поддержку через государственную организацию, занимающуюся реабилитацией жертв насилия. Также ей требуются лекарства от бессонницы», – сказал адвокат Эстер Гарсия Лопес.

В прошлую пятницу суд арестовал Алвеса без права залога.

Его обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.

После этого «Пумас» расторг контракт с игроком.

Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование

Алвесу грозит тюрьма по обвинению в изнасиловании. Он трижды менял показания, а судья отправил его в тюрьму, чтобы исключить побег в Бразилию

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