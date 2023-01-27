Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Футболист «Урала» Сиссе назвал единственный минус России: «В остальном она идеальна»

    Полузащитник «Урала» Ибрахима Сиссе поделился впечатлениями от жизни в России.

    – Вы почти полгода в «Урале». Уже полностью адаптировались к команде?

    – Да, я очень быстро привык к команде. В клубе меня приняли очень хорошо, и мне не пришлось долго ждать, чтобы стать полноценной частью «Урала».

    – С кем вы советовались перед переездом в Россию?

    – Я ни с кем подробно не советовался, потому что никого не знал, но друг, с которым я играл в сборной, сказал мне много хорошего о России, и я выбрал этот вариант.

    Это был Франсуа Камано из «Локомотива».

    – Что он рассказывали про Россию?

    – Я всегда общался с Франсуа Камано, он рассказывал мне много хорошего о России. Так, он сказал, что в России нет никаких проблем, стадионы великолепны, а чемпионат на хорошем уровне.

    Я знаю хорошо Франсуа, поэтому после слов решил поехать в Россию! Мне здесь всe нравится.

    К тому же сейчас в России играет не только он, но и ещe один гвинеец Момо Янсане. С обоими я поддерживаю связь.

    – Что вы знали о России до приезда в «Урал»?

    – Я знал, что это хорошая лига, потому что следил за ней, когда там были большие игроки. Вообще, все знают Россию и ваш чемпионат.

    – Екатеринбург даже для российских футболистов иногда кажется необычным выбором. Вам там не холодно?

    – По правде говоря, здесь действительно очень холодно, ха-ха! Меня поражает холод.

    Время от времени болельщики узнают меня, но я редко выхожу из дома, потому что мне слишком холодно.

    Однако я люблю ходить в рестораны Екатеринбурга, когда у меня есть время.

    – В ноябре вы играли против ЦСКА, когда на улице было -10 градусов. Это был ваш самый холодный матч?

    – Скажу больше, я никогда не видел такого в своей жизни!

    С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного. Во время игры стало так холодно, что было трудно бегать.

    Поверьте, если бы у меня был выбор, я бы не стал играть в тот день! Но морозы – это единственный минус России, в остальном она идеальна.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Спартак» представил двух новичков, «Сочи» пока без переходов 20
    Стало известно, какую неустойку «Левски» заплатит «Спартаку» и «Уралу» за отмену матчей 3
    Гаджимурадов ответил, почему не полетел на сборы «Урала»
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11