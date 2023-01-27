Футболист «Урала» Сиссе назвал единственный минус России: «В остальном она идеальна»

Полузащитник «Урала» Ибрахима Сиссе поделился впечатлениями от жизни в России.
– Вы почти полгода в «Урале». Уже полностью адаптировались к команде?
– Да, я очень быстро привык к команде. В клубе меня приняли очень хорошо, и мне не пришлось долго ждать, чтобы стать полноценной частью «Урала».
– С кем вы советовались перед переездом в Россию?
– Я ни с кем подробно не советовался, потому что никого не знал, но друг, с которым я играл в сборной, сказал мне много хорошего о России, и я выбрал этот вариант.
Это был Франсуа Камано из «Локомотива».
– Что он рассказывали про Россию?
– Я всегда общался с Франсуа Камано, он рассказывал мне много хорошего о России. Так, он сказал, что в России нет никаких проблем, стадионы великолепны, а чемпионат на хорошем уровне.
Я знаю хорошо Франсуа, поэтому после слов решил поехать в Россию! Мне здесь всe нравится.
К тому же сейчас в России играет не только он, но и ещe один гвинеец Момо Янсане. С обоими я поддерживаю связь.
– Что вы знали о России до приезда в «Урал»?
– Я знал, что это хорошая лига, потому что следил за ней, когда там были большие игроки. Вообще, все знают Россию и ваш чемпионат.
– Екатеринбург даже для российских футболистов иногда кажется необычным выбором. Вам там не холодно?
– По правде говоря, здесь действительно очень холодно, ха-ха! Меня поражает холод.
Время от времени болельщики узнают меня, но я редко выхожу из дома, потому что мне слишком холодно.
Однако я люблю ходить в рестораны Екатеринбурга, когда у меня есть время.
– В ноябре вы играли против ЦСКА, когда на улице было -10 градусов. Это был ваш самый холодный матч?
– Скажу больше, я никогда не видел такого в своей жизни!
С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного. Во время игры стало так холодно, что было трудно бегать.
Поверьте, если бы у меня был выбор, я бы не стал играть в тот день! Но морозы – это единственный минус России, в остальном она идеальна.
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