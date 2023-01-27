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    Ари: «РПЛ – четвертая лига мира по уровню футбола»

    Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Ари оценил уровень РПЛ в сравнении с другими чемпионатами.

    «Удивлен, что УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в соревнования. Думал, скоро все будет хорошо.

    Уедут ли легионеры? Я так не считаю, так как большинство из них играют за большие клубы, а это важный фактор. Например, за «Спартак» и «Зенит». Не забывайте, что у них высокая зарплата в России, вряд ли кто-то сможет заманить их деньгами, немногие европейские клубы будут готовы предложить такие же условия.

    Лично для меня лучшая лига в мире — АПЛ, а дальше идут Бундеслига, Ла Лига, РПЛ и Эредивизия. Чемпионат России — четвертая лига в мире по уровню футбола. Уверен, вы будет только процветать, нужно немного подождать», — заявил Ари.

    • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
    • Решение об отстранении действует с конца февраля.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +869

      г.Онега 22 минуты назад

      подскажите ему что есть рейтинг лиг , пусть туда глянет до сво удевиться))

      0
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      Рейтинг: +889

      SLADE2019 48 минут назад

      Ари пора в команду к Кавазашвили и прочим.

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      Рейтинг: +3435

      acor94 54 минуты назад

      А кто знает, на каком месте сейчас в рейтинге уефа? Мне кажется, это более реальный рейтинг. В тридцатку опустились уже?)

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      Рейтинг: +61

      Ольгерт > acor94 48 минут назад

      Пока 18 место

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