Ари: «РПЛ – четвертая лига мира по уровню футбола»

Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Ари оценил уровень РПЛ в сравнении с другими чемпионатами.

«Удивлен, что УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в соревнования. Думал, скоро все будет хорошо.

Уедут ли легионеры? Я так не считаю, так как большинство из них играют за большие клубы, а это важный фактор. Например, за «Спартак» и «Зенит». Не забывайте, что у них высокая зарплата в России, вряд ли кто-то сможет заманить их деньгами, немногие европейские клубы будут готовы предложить такие же условия.

Лично для меня лучшая лига в мире — АПЛ, а дальше идут Бундеслига, Ла Лига, РПЛ и Эредивизия. Чемпионат России — четвертая лига в мире по уровню футбола. Уверен, вы будет только процветать, нужно немного подождать», — заявил Ари.

Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.

Решение об отстранении действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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