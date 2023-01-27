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    Бут объяснил, почему отказался от российского гражданства

    Экс-игрок дортмундской «Боруссии», а сейчас спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут рассказал, как отказался от российского гражданства.

    – Вот закончили вы играть, вернулись в Россию. Тренером хотели поработать?

    – Да, я даже лицензию получил. Начал помогать в дубле «Черноморца». Но двух месяцев хватило, чтобы понять – не мое! Спортивный директор – другое дело.

    – Давно на этой должности?

    – Лет шесть. Уезжал за границу продлевать визу. У меня ж немецкое гражданство.

    – Разве не два паспорта?

    – Один, немецкий. Но синего цвета – так как постоянное место жительства в России.

    – Два иметь нельзя?

    – Это с Грецией двойное гражданство допускалось. Со Швецией. Но не с Германией.

    – Зачем брали немецкое гражданство?

    – Тогда же кругом были лимиты. В Англию или Шотландию с российским паспортом не устроишься. Если не заигран за сборную. А с ней у меня не сложилось.

    – Немецкий паспорт решал все вопросы?

    – Разумеется! Я же вел переговоры с «Болтоном», «Хартсом»...

    – Наверняка пришлось писать отказ от российского гражданства.

    – Да, пошел в российское посольство и написал.

    – Кто-то вас отговаривал от этого шага?

    – Нет. Считаю, поступил правильно. В душе-то я русский – а это самое главное! Что у тебя за паспорт – не имеет никакого значения.

    • Бут играл в Бундеслиге с 1995 по 2005-й год.
    • В сезоне-1996/97 он выиграл Лигу чемпионов с «Боруссией».
    • Бут занимает пост спортивного директора «Черноморца» с 2016 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +435

      gennadiy 29 минут назад

      Ну , новость дня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3435

      acor94 57 минут назад

      Хотя бы уточнили, что за черноморец. Я был уверен, что из Одессы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11107

      alp 1 час назад

      слабак

      0
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