Бут объяснил, почему отказался от российского гражданства

Экс-игрок дортмундской «Боруссии», а сейчас спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут рассказал, как отказался от российского гражданства.

– Вот закончили вы играть, вернулись в Россию. Тренером хотели поработать?

– Да, я даже лицензию получил. Начал помогать в дубле «Черноморца». Но двух месяцев хватило, чтобы понять – не мое! Спортивный директор – другое дело.

– Давно на этой должности?

– Лет шесть. Уезжал за границу продлевать визу. У меня ж немецкое гражданство.

– Разве не два паспорта?

– Один, немецкий. Но синего цвета – так как постоянное место жительства в России.

– Два иметь нельзя?

– Это с Грецией двойное гражданство допускалось. Со Швецией. Но не с Германией.

– Зачем брали немецкое гражданство?

– Тогда же кругом были лимиты. В Англию или Шотландию с российским паспортом не устроишься. Если не заигран за сборную. А с ней у меня не сложилось.

– Немецкий паспорт решал все вопросы?

– Разумеется! Я же вел переговоры с «Болтоном», «Хартсом»...

– Наверняка пришлось писать отказ от российского гражданства.

– Да, пошел в российское посольство и написал.

– Кто-то вас отговаривал от этого шага?

– Нет. Считаю, поступил правильно. В душе-то я русский – а это самое главное! Что у тебя за паспорт – не имеет никакого значения.

Бут играл в Бундеслиге с 1995 по 2005-й год.

В сезоне-1996/97 он выиграл Лигу чемпионов с «Боруссией».

Бут занимает пост спортивного директора «Черноморца» с 2016 года.

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