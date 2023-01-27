Бут объяснил, почему отказался от российского гражданства

Экс-игрок дортмундской «Боруссии», а сейчас спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут рассказал, как отказался от российского гражданства.
– Вот закончили вы играть, вернулись в Россию. Тренером хотели поработать?
– Да, я даже лицензию получил. Начал помогать в дубле «Черноморца». Но двух месяцев хватило, чтобы понять – не мое! Спортивный директор – другое дело.
– Давно на этой должности?
– Лет шесть. Уезжал за границу продлевать визу. У меня ж немецкое гражданство.
– Разве не два паспорта?
– Один, немецкий. Но синего цвета – так как постоянное место жительства в России.
– Два иметь нельзя?
– Это с Грецией двойное гражданство допускалось. Со Швецией. Но не с Германией.
– Зачем брали немецкое гражданство?
– Тогда же кругом были лимиты. В Англию или Шотландию с российским паспортом не устроишься. Если не заигран за сборную. А с ней у меня не сложилось.
– Немецкий паспорт решал все вопросы?
– Разумеется! Я же вел переговоры с «Болтоном», «Хартсом»...
– Наверняка пришлось писать отказ от российского гражданства.
– Да, пошел в российское посольство и написал.
– Кто-то вас отговаривал от этого шага?
– Нет. Считаю, поступил правильно. В душе-то я русский – а это самое главное! Что у тебя за паспорт – не имеет никакого значения.
- Бут играл в Бундеслиге с 1995 по 2005-й год.
- В сезоне-1996/97 он выиграл Лигу чемпионов с «Боруссией».
- Бут занимает пост спортивного директора «Черноморца» с 2016 года.
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