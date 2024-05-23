Миранчук – десятый россиянин, выигравший еврокубок с зарубежным клубом

«Аталанта» разгромила «Байер» со счетом 3:0 в финале Лиги Европы.
Победителем турнира среди прочих стал полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
Он стал десятым российским футболистом, выигравшим еврокубок с зарубежным клубом.
- Игорь Добровольский – Лига чемпионов-1992/93 с «Марселем»;
- Владимир Бут – Лига чемпионов-1996/97 с «Боруссией Д»);
- Дмитрий Аленичев – Кубок УЕФА-2002/03 и Лига чемпионов-2003/04 c «Порту»;
- Александр Кержаков – Кубок УЕФА-2006/07 с «Севильей»;
- Игорь Шалимов – Кубок УЕФА-1993/94 с «Интером»;
- Игорь Корнеев – Кубок УЕФА-2001/02 с «Фейеноордом»;
- Денис Черышев – Лига Европы-2013/14 с «Севильей» и Лига чемпионов-2015/16 с «Реалом»;
- Андрей Демченко – Суперкубок УЕФА-1995 с «Аяксом»;
- Дмитрий Харин – Суперкубок УЕФА-1998 с «Челси»;
- Алексей Миранчук – Лига Европы-2023/24 с «Аталантой».