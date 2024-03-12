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    • Клаттенбург разобрал скандальный эпизод с Доку и Мак Аллистером

    Клаттенбург разобрал скандальный эпизод с Доку и Мак Аллистером

    Бывший рефери Марк Клаттенбург выразил мнение, что судьи допустили ошибку в матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» (1:1).

    На 90+8-й минуте встречи вингер гостей Жереми Доку, собираясь выбить мяч из штрафной, ударил шипами бутсы в грудь хавбеку хозяев Алексису Мак Аллистеру. Главный судья Майкл Оливер не стал назначать пенальти после консультации с ВАР.

    «Ливерпуль» должен был заработать пенальти в добавленное время против «Манчестер Сити», но такова проблема Премьер-лиги – судьи допускают ошибки в матчах, а ВАР им не помогает.

    Мяч подлетает вверх. Алексис Мак Аллистер движется к нему. Нога Жереми Доку поднята высоко. Он попадает Мак Аллистеру в грудь. За пределами штрафной площадки это стопроцентно привело бы к штрафному удару. Тот факт, что это произошло внутри штрафной, не превращает это в игру по правилам. У Мак Аллистера могли остаться серьезные следы от шипов.

    Независимо от масштаба матча и того факта, что он произошел на 98-й минуте, этот инцидент был достоин пенальти.

    К концу изнурительного поединка судья Майкл Оливер пропустил этот момент в реальном времени, так что следовало вмешаться видеоассистенту Стюарту Эттуэллу.

    Именно здесь и кроется разочарование – мы видели подобные инциденты в эти выходные, когда судьи на ВАР должны были подсказать коллегам на поле, что они пропустили пенальти или красную карточку, но не сделали этого. В данной ситуации все могли видеть, что это был пенальти в пользу «Ливерпуля», – написал Клаттенбург.

    • «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 64 очками. У лидирующего «Арсенала» столько же очков.
    • «Манчестер Сити» уступает им 1 одно очко и находится на третьем месте.

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    Источник: Daily Mail

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