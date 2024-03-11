Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Клопп высоко оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

    Клопп высоко оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1) сказал, что его команда играла великолепно.

    «Невероятно. Первые 10 минут мы немного торопились, а «Манчестер Сити» действовал так, как надо. Но затем был лучший второй тайм «Ливерпуля» в матчах с «Манчестер Сити».

    Да, соперник попал в штангу, но мы должны были забивать два-три мяча. Выдающийся футбол. Вау!

    Не припоминаю, чтобы «Ман Сити» когда-либо еще так мучился, как сегодня. Мы были великолепны.

    Я считаю, что мы впервые на 100% доказали, что находимся на своем месте. Будем биться и посмотрим, куда это нас приведет», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 64 очками. У лидирующего «Арсенала» столько же очков.
    • «Манчестер Сити» уступает им 1 одно очко и находится на третьем месте.

    Новости по теме
    Клопп – об ударе Доку: «Если бы мяча там не было, он бы убил Мак Аллистера»
    Доку попал шипами в грудь Мак Аллистеру в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
    АПЛ. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью – 1:1 1
    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+