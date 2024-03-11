Клопп высоко оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1) сказал, что его команда играла великолепно.

«Невероятно. Первые 10 минут мы немного торопились, а «Манчестер Сити» действовал так, как надо. Но затем был лучший второй тайм «Ливерпуля» в матчах с «Манчестер Сити».

Да, соперник попал в штангу, но мы должны были забивать два-три мяча. Выдающийся футбол. Вау!

Не припоминаю, чтобы «Ман Сити» когда-либо еще так мучился, как сегодня. Мы были великолепны.

Я считаю, что мы впервые на 100% доказали, что находимся на своем месте. Будем биться и посмотрим, куда это нас приведет», – сказал Клопп.