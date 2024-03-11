Гвардиола: «Мы подарили «Ливерпулю» пенальти, и затем начались мучения»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 28-го тура РПЛ с «Ливерпулем» (1:1) выразил удовлетворение результатом встречи.
«Мы начали игру очень хорошо, но наш соперник – потрясающая команда. У нас были моменты, у них – тоже. Против них нелегко играть. Мы согласны на одно очко.
В первом тайме инициативой владели мы. Мы создали много моментов. После этого мы подарили сопернику пенальти, и затем начались мучения. Для зрителей матч получился хорошим.
Я знаю, насколько сложно играть на «Энфилде». На «Этихаде» тоже тяжело, «Ливерпуль» не побеждает там 8 лет. Мы доказали, что обе команды – настоящие бойцы.
Я бы предпочел победить, но соперник на протяжении многих лет подтверждает свой уровень. Все показали хорошую игру.
Нам с Клоппом нет необходимости обниматься для того, чтобы показывать взаимное уважение. Он защищает свой клуб, я – свой. Наша история говорит сама за себя.
Впереди еще 10 матчей, многое может произойти», – сказал Гвардиола.
- В первом тайме у «Манчестер Сити» отличился Джон Стоунз. В начале второй половины мерсисайдцы сравняли счет благодаря голу полузащитника Алексиса Мак Аллистера с пенальти.
- «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ с 64 очками после 28 туров. У лидирующего «Арсенала» столько же очков.
- «Манчестер Сити» уступает им 1 одно очко и находится на третьем месте.