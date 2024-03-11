Клопп – об ударе Доку: «Если бы мяча там не было, он бы убил Мак Аллистера»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1) выразил отношение к эпизоду, произошедшему в штрафной гостей на 99-й минуте. Вингер гостей Жереми Доку, собираясь выбить мяч из штрафной, ударил шипами бутсы в грудь хавбеку хозяев Алексису Мак Аллистеру. Главный судья Майкл Оливер не стал назначать пенальти.

– Должен ли был арбитр назначить пенальти в ворота «Манчестер Сити»?

– Думаю, это стоит обсудить. А вы дали бы пенальти в этой ситуации?

– Я не удивлен, что ВАР не отменил решение.

– Почему?

– Высокая планка, нежелание судьи, работающего за пределами поля, делать переоценку эпизода матча.

– Не для того ли нужен ВАР, чтобы просто принимать правильное решение, а не думать о том, насколько высокую планку нужно преодолеть, чтобы найти правильное решение?

Этот момент – стопроцентный фол на любом участке поля. Стопроцентный фол, желтая карточка. Доку ударил по мячу, но только потому, что высоко поднял ногу. Если бы мяча там не было, он бы убил Мак Аллистера. Вот так вот, все просто.

Найдутся те, кто скажет, что это не пенальти. Вы же наняли Майка Дина, он же работает на Sky Sports? Кстати, поздравляю с удачным назначением. Он наверняка найдет какое-то оправдание, как и другие.

Но для всех футбольных людей это пенальти. Если вы думаете, что это не пенальти, то вы, видимо, не фанат футбола.