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  • Ари: «70% людей, выпивающих на стадионах, ведут себя неадекватно. Я против продажи пива на матчах РПЛ»

Ари: «70% людей, выпивающих на стадионах, ведут себя неадекватно. Я против продажи пива на матчах РПЛ»

26 января 2023, 18:55
6

Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари выступил против продажи пива на российских стадионах.

«Я слышал, что в Бразилии тоже хотят продавать алкоголь на стадионах, но только пиво. Есть люди, которые выпивают и становятся сумасшедшими – кричат гадости игрокам и дерутся на трибуне с болельщиками, особенно, когда их любимая команда проигрывает. Но также есть и адекватные люди, но таких мало.

Я думаю, что 70 процентов людей, выпивающих алкоголь на стадионах, ведут себя неадекватно, а 30 процентов – нормально.

Если бы я был президентом футбола в России, я бы никогда не принял закон о продаже пива на стадионах в вашей стране, это плохой напиток для меня. Я – крестьянин, я против этого закона и продажи алкоголя на стадионах. Пиво – плохой напиток.

Всегда говорю игрокам своей команды, что думайте головой, когда хотите выпить алкогольную продукцию. Я не буду пускать пьяных людей на стадионы», – заявил Ари.

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Комментарии (6)
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momwig_
1674750438
А какой конторе он заказывал статистику? Или это из серии: "Пошли мы на стадион втроем, эти уроды взяли пива, а я был за рулём. Вот они на каждый момент неадекватно эмоционально. А я только тихо прошептал - Ура! два раза когда наши забивали. Незачем пиво на стадионах продавать... этим идиотам"?
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mutabor0992
1674754829
А гуталина кто спрашивал?Бабла срубил и физдуй домой.Пока не потерял.
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egor tikhonov
1674798364
кого с пива выносит в какашку ,тот так и считает...очередь в перерыве в сортир-вот проблема))
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фанат джигурды
1674829611
Наоборот надо запустить акцию, что каждому оформившему фануйди до такого-то числа стакан пива в подарок. Как все ломанут в МФЦ!
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фанат джигурды
1674829715
" Я- крестьянин. Пиво- плохой напиток." Не совсем понял этот посыл... Он за самогон что ли, как за истинно деревенский напиток?
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