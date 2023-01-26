Ари: «70% людей, выпивающих на стадионах, ведут себя неадекватно. Я против продажи пива на матчах РПЛ»

Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари выступил против продажи пива на российских стадионах.

«Я слышал, что в Бразилии тоже хотят продавать алкоголь на стадионах, но только пиво. Есть люди, которые выпивают и становятся сумасшедшими – кричат гадости игрокам и дерутся на трибуне с болельщиками, особенно, когда их любимая команда проигрывает. Но также есть и адекватные люди, но таких мало.

Я думаю, что 70 процентов людей, выпивающих алкоголь на стадионах, ведут себя неадекватно, а 30 процентов – нормально.

Если бы я был президентом футбола в России, я бы никогда не принял закон о продаже пива на стадионах в вашей стране, это плохой напиток для меня. Я – крестьянин, я против этого закона и продажи алкоголя на стадионах. Пиво – плохой напиток.

Всегда говорю игрокам своей команды, что думайте головой, когда хотите выпить алкогольную продукцию. Я не буду пускать пьяных людей на стадионы», – заявил Ари.

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