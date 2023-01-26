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    Ари: «70% людей, выпивающих на стадионах, ведут себя неадекватно. Я против продажи пива на матчах РПЛ»

    Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари выступил против продажи пива на российских стадионах.

    «Я слышал, что в Бразилии тоже хотят продавать алкоголь на стадионах, но только пиво. Есть люди, которые выпивают и становятся сумасшедшими – кричат гадости игрокам и дерутся на трибуне с болельщиками, особенно, когда их любимая команда проигрывает. Но также есть и адекватные люди, но таких мало.

    Я думаю, что 70 процентов людей, выпивающих алкоголь на стадионах, ведут себя неадекватно, а 30 процентов – нормально.

    Если бы я был президентом футбола в России, я бы никогда не принял закон о продаже пива на стадионах в вашей стране, это плохой напиток для меня. Я – крестьянин, я против этого закона и продажи алкоголя на стадионах. Пиво – плохой напиток.

    Всегда говорю игрокам своей команды, что думайте головой, когда хотите выпить алкогольную продукцию. Я не буду пускать пьяных людей на стадионы», – заявил Ари.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4212

      mutabor0992 26 минут назад

      А гуталина кто спрашивал?Бабла срубил и физдуй домой.Пока не потерял.

      0
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      Рейтинг: +3520

      momwig_ 1 час назад

      А какой конторе он заказывал статистику? Или это из серии: "Пошли мы на стадион втроем, эти уроды взяли пива, а я был за рулём. Вот они на каждый момент неадекватно эмоционально. А я только тихо прошептал - Ура! два раза когда наши забивали. Незачем пиво на стадионах продавать... этим идиотам"?

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      Рейтинг: +763

      7:1 1 час назад

      крестьянин?? о_О

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      Рейтинг: +2270

      Эном айс > 7:1 1 час назад

      Ору с ари и с перевода...)
      Он также и гадолик , и ещё гурген тот.. ещё.))

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