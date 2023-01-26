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Кто станет чемпионом РПЛ-2022/23?
Кто станет чемпионом РПЛ-2022/23?
26 января 2023, 16:59
13
Источник:
Бомбардир
Россия. Премьер-лига
Россия
Зенит
ЦСКА
Спартак
Динамо
Сочи
Новости СМИ2
Комментарии (13)
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Кирилл Михайлов
1674741851
К сожалению, все однозначно
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1
Fialet
1674742060
Барбардир прикалываецца.
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1
derrik2000
1674744057
Ну, с учётом ЛИЧНОГО вклада в СВО, чемпионом станет Ахмат! ))))
Ответить
3
alex1951
1674744166
Если Динамо не будет крутить динамо и брать своё дома ,а на выезде не свое,таки все....чего тут гадать.
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0
vladik12
1674744621
Верю в чудо. "Спартак"!
Ответить
0
Теркчанин
1674756870
Назвал другой клуб,а разве итак не понятно? Зенит конечно,кто бы за кого не болел,но он на сегодняшний день сильнее всех,разве что бразилы бросят играть,или же свалят из России,тогда как минимум у нескольких клубов появится шанс.
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0
BRO_football
1674770720
Интересный вопрос! Интрига ведь в чемпионате сохраняется. Пожалуй, проголосую за вариант "кто-то другой" (Торпедо Москва).
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0
Дядя Серёжа
1674789078
Чемпионом РПЛ скорей всего станет Зенит. А Чемпион России ВСЕДА СПАРТАК, кто бы не выиграл первенство РПЛ.
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