Кто станет чемпионом РПЛ-2022/23?

"Я проголосовал за Спартак"!!!
Приснится же такое!!!
Гыгыгы
"Я проголосовал за Спартак"!!!
Приснится же такое!!!
Гыгыгы
А что, теперь кто станет чемпионом решают на бомбардире?
:)))
А кто знает, в новом сезоне, где будет играть Шахтер?
В еврокубках - 1:16 ...
Ну, с учётом ЛИЧНОГО вклада в СВО, чемпионом станет Ахмат!
))))
Прикол понятен....но чемп это ,конечно,тоже противоборство,но это не СССР с участием украинских клубов...просто я смягчаю ,,удар,,)))
Барбардир прикалываецца.
К сожалению, все однозначно