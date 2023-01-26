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    Кто станет чемпионом РПЛ-2022/23?

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +231

      ПалкоВводецъ (returned) 35 минут назад

      "Я проголосовал за Спартак"!!!
      Приснится же такое!!!
      Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +4215

      Питерский князь 47 минут назад

      А что, теперь кто станет чемпионом решают на бомбардире?
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4215

      Питерский князь 48 минут назад

      А кто знает, в новом сезоне, где будет играть Шахтер?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33372

      VVM1964 > Питерский князь 30 минут назад

      В еврокубках - 1:16 ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8733

      vladik12 52 минуты назад

      Верю в чудо. "Спартак"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11411

      alex1951 1 час назад

      Если Динамо не будет крутить динамо и брать своё дома ,а на выезде не свое,таки все....чего тут гадать.

      0
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      Рейтинг: +20698

      derrik2000 1 час назад

      Ну, с учётом ЛИЧНОГО вклада в СВО, чемпионом станет Ахмат!
      ))))

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      Рейтинг: +11411

      alex1951 > derrik2000 57 минут назад

      Прикол понятен....но чемп это ,конечно,тоже противоборство,но это не СССР с участием украинских клубов...просто я смягчаю ,,удар,,)))

      0
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      Рейтинг: +1062

      Fialet 1 час назад

      Барбардир прикалываецца.

      1
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      Рейтинг: +1424

      GreyDM > Fialet 1 час назад

      Это такой способ промониторить свою аудиторию, типа чьих тут больше.Большинство же всё равно свой клуб отметит.

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      Ответить
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      Рейтинг: +16763

      NewLife > GreyDM 58 минут назад

      Как говорят статистики: не репрезентативная выборка, всего 45 чел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      К сожалению, все однозначно

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