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    Канчельскис: «РФС и УЕФА ведут переговоры о возвращении юниорских и молодежных сборных»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис заявил, что УЕФА может вернуть юниорские и молодежные команды России к международным соревнованиям.

    – По моей информации, идeт дискуссия о допуске юниорских и молодежных сборных к соревнованиям. Не могу утверждать, что это затронет и первую сборную. Речи о сроках пока не идeт, но я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится. Хотелось бы, чтобы наши футболисты не страдали.

    Здесь нужно, чтобы с нашей стороны были люди немного пожeстче. Каждый день сидели там и говорили о необходимости вернуть нас. Нужно быть в Швейцарии и постоянно нагнетать, говорить: «Будьте добры, верните нас».

    Если вы будете каждый день там сидеть и говорить: «Давайте, давайте» – будет результат. Соответственно, должны быть люди, к которым будет уважение.

    У нас есть Вячеслав Иванович Колосков, который имеет большой вес. Если бы Колосков был у руля, нам бы дали добро играть на международных соревнованиях. Там его все уважают и почитают. Это человек, который очень много всего сделал для России. Такие люди должны быть в федерации футбола.

    – Может быть, попросить Вячеслава Ивановича об участии?

    – Это явно не я должен просить. Там должна страна попросить. Сказать: «Вячеслав Иванович, съездите, пожалуйста». Но для людей, которые сейчас руководят футболом и уверены, что они великие и разбираются, будет выглядеть ошибкой обращение к Вячеславу Ивановичу за помощью.

    Но тут нужно быть адекватным и попросить: «Пожалуйста, сделайте что-нибудь! Помогите ещe раз российскому футболу». Хотя он и так уже очень много сделал для советского и российского футбола. Если у нас не будет никаких вариантов, то наш футбол будет деградировать. И я уже много раз об этом говорил.

    • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
    • Решение об отстранении действует с конца февраля.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Metaratings

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