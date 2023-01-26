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  • Канчельскис: «РФС и УЕФА ведут переговоры о возвращении юниорских и молодежных сборных»

Канчельскис: «РФС и УЕФА ведут переговоры о возвращении юниорских и молодежных сборных»

26 января 2023, 16:47

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис заявил, что УЕФА может вернуть юниорские и молодежные команды России к международным соревнованиям.

– По моей информации, идeт дискуссия о допуске юниорских и молодежных сборных к соревнованиям. Не могу утверждать, что это затронет и первую сборную. Речи о сроках пока не идeт, но я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится. Хотелось бы, чтобы наши футболисты не страдали.

Здесь нужно, чтобы с нашей стороны были люди немного пожeстче. Каждый день сидели там и говорили о необходимости вернуть нас. Нужно быть в Швейцарии и постоянно нагнетать, говорить: «Будьте добры, верните нас».

Если вы будете каждый день там сидеть и говорить: «Давайте, давайте» – будет результат. Соответственно, должны быть люди, к которым будет уважение.

У нас есть Вячеслав Иванович Колосков, который имеет большой вес. Если бы Колосков был у руля, нам бы дали добро играть на международных соревнованиях. Там его все уважают и почитают. Это человек, который очень много всего сделал для России. Такие люди должны быть в федерации футбола.

– Может быть, попросить Вячеслава Ивановича об участии?

– Это явно не я должен просить. Там должна страна попросить. Сказать: «Вячеслав Иванович, съездите, пожалуйста». Но для людей, которые сейчас руководят футболом и уверены, что они великие и разбираются, будет выглядеть ошибкой обращение к Вячеславу Ивановичу за помощью.

Но тут нужно быть адекватным и попросить: «Пожалуйста, сделайте что-нибудь! Помогите ещe раз российскому футболу». Хотя он и так уже очень много сделал для советского и российского футбола. Если у нас не будет никаких вариантов, то наш футбол будет деградировать. И я уже много раз об этом говорил.

  • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
  • Решение об отстранении действует с конца февраля.
  • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
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