Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Изидора прокомментировал интерес пяти клубов к французу

    Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о том, что на игрока претендуют пять клубов из Франции и Германии.

    Сообщалось, что во французе заинтересованы «Лион», «Лорьян», «Страсбур», «Шальке» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

    «Сейчас мы рассматриваем все предложения. На данный момент ничего не решено и не подписано», – заявил агент.

    • Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Форвард забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Форвард «Локомотива» Изидор интересен пяти клубам из Франции и Германии
    На Изидора появился еще один претендент из Франции
    «Локомотив» не отпустил Изидора в клуб чемпионата Франции
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:00
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11