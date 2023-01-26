Агент Изидора прокомментировал интерес пяти клубов к французу

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о том, что на игрока претендуют пять клубов из Франции и Германии.

Сообщалось, что во французе заинтересованы «Лион», «Лорьян», «Страсбур», «Шальке» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

«Сейчас мы рассматриваем все предложения. На данный момент ничего не решено и не подписано», – заявил агент.

Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Форвард забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию