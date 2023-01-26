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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Атлетико»: 1/4 финала Кубка Испании, 26 января 2023

    «Реал» и «Атлетико» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Испании. Игра пройдет в четверг, 26 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Сесар Сото Градо (Испания)

    • Матчей в сезоне: 13
    • Желтые карточки: 69 (5,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 29

    В пяти последних очных матчах «Реал» три раза выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

    В последний раз команды встречались 18 сентября 2022 года – «Реал» победил на выезде со счетом 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа Реала – 2.01
    • Ничья – 3.74
    • Победа Атлетико – 4.20

    Прогноз на матч: проход «Реала»

    Где смотреть матч Реал – Атлетико

    Во сколько смотреть матч Реал – Атлетико

    Источник: «Бомбардир»

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