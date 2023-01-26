«Реал» и «Атлетико» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Испании. Игра пройдет в четверг, 26 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Реал: Тибо Куртуа – Эдер Милитао, Ферлан Менди, Начо, Антонио Рюдигер – Федерико Вальверде, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга – Родриго, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.
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Атлетико: Ян Облак – Науэль Молина, Стефан Савич, Марио Эрмосо, Рейнилду Мандава – Маркос Льоренте, Родриго Де Поль, Жоффрей Кондогбиа, Пабло Барриос – Антуан Гризманн, Альваро Мората.
Судья: Сесар Сото Градо (Испания)
- Матчей в сезоне: 13
- Желтые карточки: 69 (5,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 29
В пяти последних очных матчах «Реал» три раза выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.
В последний раз команды встречались 18 сентября 2022 года – «Реал» победил на выезде со счетом 2:1.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: проход «Реала»
Где смотреть матч Реал – Атлетико