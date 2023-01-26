«Реал» и «Атлетико» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Испании. Игра пройдет в четверг, 26 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Знаешь, кто победит? Получи 2000 рублей бонусом и ставь на матч

Ориентировочные составы:

Судья: Сесар Сото Градо (Испания)

Матчей в сезоне: 13

Желтые карточки: 69 (5,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 29

В пяти последних очных матчах «Реал» три раза выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

В последний раз команды встречались 18 сентября 2022 года – «Реал» победил на выезде со счетом 2:1.

Коэффициенты:

Победа Реала – 2.01

Ничья – 3.74

Победа Атлетико – 4.20

Прогноз на матч: проход «Реала»

Где смотреть матч Реал – Атлетико

Во сколько смотреть матч Реал – Атлетико