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    Где смотреть матч «Реал» – «Атлетико»: 1/4 финала Кубка Испании, 26 января 2023

    «Реал» и «Атлетико» сыграют в матче 1/4 финала Кубка Испании.

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    Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», вместимость которого составляет 85 тысяч зрителей.

    • Матч пройдет в четверг, 26 января.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.

    «Реал» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мадридской команды – 2,01. На выигрыш «Атлетико» можно поставить за 4,20. На ничью – за 3,74.

    Прогноз на матч Реал – Атлетико

    Источник: «Бомбардир»

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