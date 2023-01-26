«Реал» и «Атлетико» сыграют в матче 1/4 финала Кубка Испании.

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Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», вместимость которого составляет 85 тысяч зрителей.

Матч пройдет в четверг, 26 января.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Реал» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу мадридской команды – 2,01. На выигрыш «Атлетико» можно поставить за 4,20. На ничью – за 3,74.

Прогноз на матч Реал – Атлетико